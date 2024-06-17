院舍護理員︱第四階段輸入護理員計劃明接受申請　據指當局計劃增加配額數目

政府去年6月展開「院舍輸入護理員特別計劃」，提供7000個配額予業界申請，其中3000個配額、並非由政府補充勞工計劃過渡至新計劃，換言之屬新配額。事隔近一年，當局明開放第四階段申請予業界申請。據了解，政府近期與業界溝通，增加配額數目。

新一輪申請將會於明日(18日)開始，並於下月2日下午5時截止，可親身提交、郵遞或以電子表格遞交。第四輪申請只會處理由安老院、殘疾人士院舍及護養院提交與現職輸入護理員續約的申請。

安老服務協會永遠榮譽主席李輝向TOPick表示，對政府決定加額表示歡迎。她指，大部分院舍如果紀錄良好，大都可以獲輸入外勞的配額，但輸入的人數有「批不足」的情況，有院舍申請18個配額，但社署只批准輸入12個，人手上仍然有壓力。

她認為，近年院舍人手短缺情況嚴重，因此輸入外勞不大影響本地就業情況。另外，政府亦有提供青年護理啟航計劃，予年青人投身行業，甚至考取護士牌等。

工聯會副理事長林偉江向TOPick表示，政府有與業界溝通加額，不過未知是否最終會落實。他希望政府先提供更明確院舍勞動力的數據，而目前護理員的薪酬未有大改變，希望政府先考慮提升待遇。他表示，工會一直咎病輸入外勞計劃未有設時限，以及何時會完結或減少名額，預料今次再加額會再維持一段時間。

社署表示，在保障本地工人優先就業的前提下，適度容許所有安老院、殘疾人士院舍及護養院輸入護理員、放寬

本地僱員與輸入護理員的比例，並精簡申請審批程序。「特別計劃」輸入配額上限為7000個，包括原有經由「補充勞工計劃」批出的約4 000個配額，以及新增的約 3 000個配額。截至2024年4月，社署已完成首三輪申請，並批出近3 000個新增配額。