周末好去處｜海濱流動展覽車快閃送雪糕　水上派對6.29灣仔舉行設4米高巨型滑梯

▲ 玩轉海濱水上派對今起接受報名，名額有限，先到先得。（海濱事務委員圖片）

為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會將於6月舉行一系列免費活動，其中「海濱流動展覽車」將在周末快閃港九新界的海濱長廊，參觀者只要在指定時段完成小任務，即可獲贈雪糕、曲奇或小禮品；「水上運動及康樂主題區」則會在本月29起一連2日，變身夏日海濱水上樂園、舉行水上派對，不但首設水上滑梯，又有水上風火輪等體驗，2米高的巨型粉紅色紅鶴型浮船亦會登場，讓大眾邊暢遊維港邊打卡。派對今日（17日）下午4時起於活動網站接受報名，截止日期為本月25日，名額有限，先到先得。

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「海濱流動展覽車」在本周末和下周末將繼續快閃，於港九新界的海濱長廊，介紹海濱發展理念和進程，並以精彩短片展示發展點滴。參觀者參與扭蛋問答遊戲和水波畫工作坊，且在指定時段完成小任務，即可獲贈雪糕、曲奇或小禮品，每日名額或數量有限，先到先得，送完即止。周六（22日）起同場還有維港海景階梯打卡裝置。

灣仔「水上運動及康樂主題區」則會在6月最後一個周末（6月29及30日），聯同香港遊樂場協會舉辦「玩轉海濱水上派對」，推出7款「期間限定」水上活動，讓市民感受更多元化、更具活力的海濱空間。

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屆時灣仔海濱將首設高4米、長達6.3米的巨型滑梯，參加者可經水上滑梯「瀡」落水上浮墊，再登上雙人獨木舟或水上風火輪，一邊飽覽無敵維港海景，一邊體驗獨木舟的樂趣，甚至感受「水上飄」的刺激感。其他水上活動包括單人或大型直立板（SUP），由專業教練教授基本槳法，單人或4人一組進行水上歷奇活動，亦會為初學者配備助浮衣和繩，使其可在安全環境下盡情體驗直立板的樂趣 ；參加平板賽艇則能學習以雙槳兩邊划，在維港海岸穿梭馳騁。同場還有約2米高的巨型粉紅色紅鶴型浮船，及濱浮島沙發，讓大眾迎著海風放鬆身心，享受獨有悠閑時刻。

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責任編輯：梁薾心