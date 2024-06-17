  • 30°C
香港時間 : 2024617日 (一) 21:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周末好去處｜海濱流動展覽車快閃送雪糕　水上派對6.29灣仔舉行設4米高巨型滑梯

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

玩轉海濱水上派對今起接受報名，名額有限，先到先得。（海濱事務委員圖片）

為慶祝維港海濱發展20周年，發展局和海濱事務委員會將於6月舉行一系列免費活動，其中「海濱流動展覽車」將在周末快閃港九新界的海濱長廊，參觀者只要在指定時段完成小任務，即可獲贈雪糕、曲奇或小禮品；「水上運動及康樂主題區」則會在本月29起一連2日，變身夏日海濱水上樂園、舉行水上派對，不但首設水上滑梯，又有水上風火輪等體驗，2米高的巨型粉紅色紅鶴型浮船亦會登場，讓大眾邊暢遊維港邊打卡。派對今日（17日）下午4時起於活動網站接受報名，截止日期為本月25日，名額有限，先到先得。

點擊圖片放大
+4
+3

「海濱流動展覽車」在本周末和下周末將繼續快閃，於港九新界的海濱長廊，介紹海濱發展理念和進程，並以精彩短片展示發展點滴。參觀者參與扭蛋問答遊戲和水波畫工作坊，且在指定時段完成小任務，即可獲贈雪糕、曲奇或小禮品，每日名額或數量有限，先到先得，送完即止。周六（22日）起同場還有維港海景階梯打卡裝置。

灣仔「水上運動及康樂主題區」則會在6月最後一個周末（6月29及30日），聯同香港遊樂場協會舉辦「玩轉海濱水上派對」，推出7款「期間限定」水上活動，讓市民感受更多元化、更具活力的海濱空間。

點擊圖片放大
+4
+3

屆時灣仔海濱將首設高4米、長達6.3米的巨型滑梯，參加者可經水上滑梯「瀡」落水上浮墊，再登上雙人獨木舟或水上風火輪，一邊飽覽無敵維港海景，一邊體驗獨木舟的樂趣，甚至感受「水上飄」的刺激感。其他水上活動包括單人或大型直立板（SUP），由專業教練教授基本槳法，單人或4人一組進行水上歷奇活動，亦會為初學者配備助浮衣和繩，使其可在安全環境下盡情體驗直立板的樂趣 ；參加平板賽艇則能學習以雙槳兩邊划，在維港海岸穿梭馳騁。同場還有約2米高的巨型粉紅色紅鶴型浮船，及濱浮島沙發，讓大眾迎著海風放鬆身心，享受獨有悠閑時刻。

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

責任編輯：梁薾心

相關文章

著數優惠｜yuu 聯乘KFC 換一折炸雞　200分換家鄉雞
今日 12:27
著數優惠｜yuu 聯乘KFC 換一折炸雞　200分換家鄉雞
訪港旅客｜5月訪港旅客約340萬人次　首5月累計訪客量按年增約8成
今日 14:25
訪港旅客｜5月訪港旅客約340萬人次　首5月累計訪客量按年增約8成
大灣區航空︱7.12開辦海口定期航班　每周5班早機來往兩地
今日 17:10
大灣區航空︱7.12開辦海口定期航班　每周5班早機來往兩地

你可能感興趣

著數優惠｜yuu 聯乘KFC 換一折炸雞　200分換家鄉雞
今日 12:27
著數優惠｜yuu 聯乘KFC 換一折炸雞　200分換家鄉雞
訪港旅客｜5月訪港旅客約340萬人次　首5月累計訪客量按年增約8成
今日 14:25
訪港旅客｜5月訪港旅客約340萬人次　首5月累計訪客量按年增約8成
大灣區航空︱7.12開辦海口定期航班　每周5班早機來往兩地
今日 17:10
大灣區航空︱7.12開辦海口定期航班　每周5班早機來往兩地
著數優惠 新界 好去處 大眾 水上運動 運動 教練 遊樂場 發展局 運動

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港