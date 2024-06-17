打擊毒品︱寄艙食品包裝藏500萬元海洛英及大麻花　海關機場拘2男女

▲ 海關於機場一日偵破兩宗旅客販毒案件，圖為第一宗案件中檢獲的懷疑大麻花。（政府新聞處圖片）

香港海關昨日（16日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲約5.3公斤懷疑海洛英及約2.1公斤懷疑大麻花，估計市值共約500萬元，並拘捕1名男子及1名女子。

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首宗案件涉及一名昨日從泰國曼谷飛抵本港的48歲女旅客。海關人員進行清關時，發現一批共重約2.1公斤的懷疑大麻花在其寄艙行李的8包零食包裝內，該名女子隨即被捕。

第二宗案件涉及一名昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的37歲男旅客。海關人員進行清關時，發現其寄艙行李的3個食品包裝盒內藏有約5.3公斤懷疑海洛英，遂把他拘捕。

兩名被捕人士已各被控以一項販運危險藥物罪，兩宗案件明日（18日）在西九龍裁判法院提堂。

海關重申，隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：梁薾心