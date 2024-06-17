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《玩轉腦朋友2》開畫叫好叫座　打破多項美國及全球票房紀錄

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《玩轉腦朋友2》

迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）在上周五（6月14日）在美國及世界部分地區開畫，叫好叫座，更創下多項美國及全球開畫周末票房紀錄。

在剛過去的周末於美國票房估計達1.55 億美元（約12億港元），不僅成為今年美國開畫票房最高的動畫電影，也成為美國有史以來開畫票房第二高的動畫電影，僅次於 2018年的《超人特攻隊2》（Incredibles 2）。

《玩轉腦朋友2》公布粵語配音版陣容　飛起林二汶改由Ivy So仙氣聲演阿樂

《玩轉腦朋友2》粵語版邀Ivy So加盟聲演阿樂。

全球票房暫達2.95億美元

《玩轉腦朋友2》描寫女主角韋莉已13歲有全新情緒角色登場的《玩轉腦朋友2》，全球總票房已達2.95億美元（約23億港元），更打破紀錄，成為有史以來全球開畫票房最高的動畫電影*。

其中頭3位亞太地區國家票房收入最高，韓國約1,493萬美元（約1.2億港元）、菲律賓約672萬美元（約5,225萬港元）、澳洲約611萬美元（約4,756萬港元）。

今集輕易地大大超越了2015年夏季上映的《玩轉腦朋友》9,044萬美元（約7億港元）美國開畫票房成績，《玩轉腦朋友2》更有望打破上一集高達8.58億美元（約66.7億港元）的全球票房總收入。

大受全球影迷喜愛的阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」回歸，再加上更多新的「腦朋友」阿焦、阿羨、阿厭、阿尷的《玩轉腦朋友2》，也勁爆超好口碑，受到了觀眾及影評人一致好評。影片獲得了爛番茄新鮮度認證，爛番茄觀眾好評達96%，影評大讚影片的視覺效果、聲演陣容以及巧妙的故事鋪排，影片還獲得了CinemaScore的A級好評。

*已開畫地區計算

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