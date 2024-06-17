大成小學停辦｜教育局介入停辦風波　指學校管理失效　將委任校董加入法團校董會

▲ 黃大仙孔教學院大成小學日前突宣布將於2026年停辦。（曾耀輝攝）

黃大仙孔教學院大成小學日前突宣布將於2026年停辦，卻鬧出辦學團體與校長各執一詞的「羅生門」。教育局今日（17日）回應查詢表示，辦學團體與校長仍未能就學校過渡方案達成共識，批評學校管理失效，為保障學生福祉，將根據《教育條例》（第279章）第41條，委任校董加入學校法團校董會，以協助法團校董會履行其職責，確保該校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意。

教育局表示，就大成小學計劃於2025/26學年完結後停止營辦一事，曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，強調各方須以學生的福祉為依歸，並清楚解釋要注意的事宜，包括必須事先與各持份者做好溝通和仔細計劃過渡安排，「然而，雙方在討論過程中出現爭抝，亦未能就過渡方案達成共識，學校管理失效。」

局方續指，辦學團體早前通知教育局，表達有意於2025/26學年完結後停辦，有個別家長曾就辦團決定停辦學校事宜向教育局查詢，局方會按機制和程序處理學校停辦事宜。

辦學團體孔教學院常務副院長兼校監湯偉倫稱4月已通知校方停辦決定，惟校長潘淑嫻今日在校內召開記者會，堅稱事前不知情，更聯同另外5名法團校董會成員發稿呼籲辦團收回決定。

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