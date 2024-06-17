高官出訪｜張曼莉赴無錫推介香港創科優勢　邀科技翹楚來港參與發展

▲ 張曼莉在第五屆中國青年科技工作者日暨「青年科學家百城行」走進無錫活動啟幕式上致辭。(創科局fb圖片)

創新科技及工業局副局長張曼莉昨起展開為期兩天的無錫訪問，今日出席第五屆中國青年科技工作者日，向400名來自全國各地的科技界翹楚、專家、學者和青年科技工作者們分享香港在創科方面的最新動態。

張曼莉致辭時表示，香港是國家連接世界的重要窗口和雙向橋樑，特區政府會把握優勢，加速香港科技產業體系的構建，因地制宜發展新質生產力，拓展新型工業化建設，為香港大力開創新的實體經濟。並介紹在上、中、下游的規劃。張指出，海內外的企業和創科資源可以在香港進行國際化的技術、市場、人才和資金的對接，隨着有更多新創科用地的提供和產業政策的支持，更多的國際研發以及小試、中試以至小批量產均可在香港開展，並借助香港進一步開拓國際市場，同時服務國家高質量發展。

張曼莉表示，不少與會者會後表示，感受到香港對於創科產業的高度重視，認為香港有獨特的優勢，目前特區政府大力推動正值良機，期望進一步探討來港發展的可能。

在無錫期間，張曼莉亦考察錫港協同創新中心及國家超級計算無錫中心，並了解當地包括物聯網、高端裝備、生物醫藥、超算技術與產業等的發展。並參觀了無錫的國家數字電影產業園，了解結合後期製作及數字技術的科技發展。

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