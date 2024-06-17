  • 30°C
香港時間 : 2024617日 (一) 23:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高官出訪｜張曼莉赴無錫推介香港創科優勢　邀科技翹楚來港參與發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

張曼莉在第五屆中國青年科技工作者日暨「青年科學家百城行」走進無錫活動啟幕式上致辭。(創科局fb圖片)

創新科技及工業局副局長張曼莉昨起展開為期兩天的無錫訪問，今日出席第五屆中國青年科技工作者日，向400名來自全國各地的科技界翹楚、專家、學者和青年科技工作者們分享香港在創科方面的最新動態。

張曼莉致辭時表示，香港是國家連接世界的重要窗口和雙向橋樑，特區政府會把握優勢，加速香港科技產業體系的構建，因地制宜發展新質生產力，拓展新型工業化建設，為香港大力開創新的實體經濟。並介紹在上、中、下游的規劃。張指出，海內外的企業和創科資源可以在香港進行國際化的技術、市場、人才和資金的對接，隨着有更多新創科用地的提供和產業政策的支持，更多的國際研發以及小試、中試以至小批量產均可在香港開展，並借助香港進一步開拓國際市場，同時服務國家高質量發展。

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

張曼莉表示，不少與會者會後表示，感受到香港對於創科產業的高度重視，認為香港有獨特的優勢，目前特區政府大力推動正值良機，期望進一步探討來港發展的可能。

在無錫期間，張曼莉亦考察錫港協同創新中心及國家超級計算無錫中心，並了解當地包括物聯網、高端裝備、生物醫藥、超算技術與產業等的發展。並參觀了無錫的國家數字電影產業園，了解結合後期製作及數字技術的科技發展。

點擊圖片放大

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

前廳交流會｜陳百里：助業界發展電商拓內地市場　清關程序會拆牆鬆綁
20:40 2024/05/22
前廳交流會｜陳百里：助業界發展電商拓內地市場　清關程序會拆牆鬆綁
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
22:14 2024/05/24
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
被問會否爭取連任局長　孫東為何答到眼濕濕？
18:44 2024/06/07
被問會否爭取連任局長　孫東為何答到眼濕濕？

你可能感興趣

前廳交流會｜陳百里：助業界發展電商拓內地市場　清關程序會拆牆鬆綁
20:40 2024/05/22
前廳交流會｜陳百里：助業界發展電商拓內地市場　清關程序會拆牆鬆綁
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
22:14 2024/05/24
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
被問會否爭取連任局長　孫東為何答到眼濕濕？
18:44 2024/06/07
被問會否爭取連任局長　孫東為何答到眼濕濕？
創新科技及工業局 無錫 江蘇省 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港