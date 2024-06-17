大成小學停辦｜內地生去年入讀私小一即面臨轉校　有家長斥學校安排混亂

▲ 今日（17日）是大成小學停辦消息公布後首個上課日。（梁凱婷攝）

孔教學院大成小學日前突然宣布將於兩年後停辦，有現屆小一「私家班」的內地生家長認為，香港教育較佳，故選擇來港升學，對於停辦消息感到「很突然、無奈」，但對學校承諾提供的私校學費資助表示「可以接受」；另有家長斥學校安排混亂，引述教師稱不知情、未有向家長交代。

孔教學院上周六（15日）突然宣布學校將於2025/26學年結束後停辦，今日（17日）是消息公布後首個上課日。孫女士表示，其孫子自小在深圳讀書，去年9月開始才來香港升學，入讀大成小學一年級「私家班」內地生，因「香港教育好像比較好一點」，同時希望能夠與在港父母團聚，因此對學校即將停辦感到「很突然，之前未有聽說過……很無奈，他剛剛才適應（環境）」。

身兼香港孔教學院常務副院長的校監湯偉倫早前受訪時指，19名就讀小一生，若轉讀其他私校本地課程，可獲資助整個小學階段的學費。孫女士對此感到「可以接受」，不然「私立我們肯定讀不起」。

小二生家長馬小姐透露，學校上周曾發家長通告指，預告將於上周六舉辦家長會，但未有列明內容、舉辦原因，故未有出席。她怒斥「不是看新聞的話不會知道（事件），連做家長的都不知道」，批評學校安排混亂，「這一刻未有人告訴我們（學校）要殺校」，亦無人交代學校最終決定 ，「問主任發生甚麼事，主任又不知道，個個都不知道」，只是說會統一發通告，但直至今日放學仍未接獲通告。至於如何處理日後轉校問題，她稱，「無辦法，都要等（學校）安排，要閂都無辦法」。

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記者：梁凱婷