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大成小學停辦｜校長在內6校董促收回決定　孔教學院：校董不知情說法不符事實

社會

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最後更新： 24 分鐘前

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多名有份聯署的法團校董出席記者會，包括（左起）家長校董潘妍均、校長潘淑嫻、辦團校董劉嘉華及教員校董莫婉珊。（曾耀輝攝）

新學年將成功「復活」的黃大仙孔教學院大成小學上周六（15日）宣布將於兩年後停辦，爆出「羅生門」事件。校長潘淑嫻今日（17日）堅稱事前不知情，並連同另外5名法團校董聯署促請辦團收回停辦決定；辦團則不點名斥有校董宣稱未聽聞停辦決定的說法「與事實不符」。

與另5校董聯署　促撤回決定

身兼當然校董的潘淑嫻今晚在校內召開記者會，公布聯同5名法團校董聯署信，期望辦團收回停辦決定；連同兩名替代教師及家長校董，聯署人在14名法團校董成員佔近半。

身兼孔教學院常務副院長的校監湯偉倫日前向傳媒稱，因學校收生危機持續、評估未來再獲「派0班」機會不低，故4月已決定停辦，同月知會校長及法團校董會，已獲逾半數校董會成員支持。惟潘在會上稱，去年獲「派0班」後曾與辦團商討籌建私校，形容收生情況已有改善，新學年有25名準小一生，形容辦團「單方面」未與校方溝通便決定停辦，強調她與部分法團校董事前均「毫不知情」、「正途信息全部無」，直至上周六早上才知悉，並與校監會面講述對師生去向的意見。

潘亦提到，湯偉倫上周六帶同來自區內4間小學的教師和校長，在她不知情的情況下進入學校，並到圖書館向學生派發宣傳品勸喻轉校，令家長及學生「非常混亂及不安，甚至立刻哭出來」，當時她有請有關人士離開。潘亦批評教育局「延誤回覆」校方求助。

有份聯署、以辦團校董身份加入的香港孔教學院副院長劉嘉華則在會上指，教育條例下，法團校董會為「最高決策機構」，成立原意是所有校內重大事情須經法團校董會討論通過，斥辦團未經正常程序、「一手毁滅自己親生仔」。

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辦團：4月已通知校長及多名校董

辦團其後於晚上發稿稱，湯偉倫已於4月向包括潘在內的8名校董交代將停收小一及轉型私校決定；本月曾多於1次透過學校邀請家長出席家長會，惟兩度遭阻攔；並重申決定經深思熟慮。

教育界立法會議員朱國強指，辦學團體擁有辦學權，可自行決定停辦，但亦須經校董會充分討論，形容校長與校監各執一詞已影響學校正常運作，指教育局應及時介入。

教育局回覆表示，曾就停辦一事多番與辦團及校長會面和溝通，但雙方出現爭拗、未能就學校過渡方案達成共識，形容學校管理失效，將根據《教育條例》（第279章）第41條委任校董加入學校法團校董會，以協助法團校董會履行職責，確保該校以適當方式促進學生教育，以及管理令人滿意。

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記者：梁凱婷

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