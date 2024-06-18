姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者

▲ 林祖輝和姚嘉妮驚爆離婚。

【林祖輝/姚嘉妮/林祖輝姚嘉妮離婚】之前郭晉安和歐倩怡宣布早在兩年前已結束18年婚姻後，另一對被視為圈中模範夫妻、也是結婚18年的林祖輝和姚嘉妮也驚爆已離婚，而且已是多年前的事。

亞姐出身的姚嘉妮現年45歲，比60歲的林祖輝細15年，二人在2006年結婚，兩人育有一對子女，一家四口不時騷幸福，可是原來兩人已離婚多年，嘉妮形容同祖輝由夫妻變成家人，齊撫養一對仔女，彼此維持友好關係。

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林祖輝姚嘉妮離婚丨強調不涉第三者

姚嘉妮接受傳媒訪問承認已離婚多年，因不想影響一對仔女才一直沒公開，但她沒透露婚變原因，只強調不涉第三者。林祖輝亦以私人理由不欲多談，表示一對夫妻不能走下去，最緊要向前看。

翻看嘉妮的社交平台，近年主要分享工作相及一對仔女生活照，未見祖輝蹤影。嘉妮兼顧家庭事業，除照顧一對仔女外，身為節目《流行都市》主持外並參演劇集，近年更涉足直播帶貨行列。

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