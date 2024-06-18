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心肌梗塞｜曾為甄子丹「御用替身」　39歲內地極限運動推動者張磊心臟病發驟逝

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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曾為甄子丹「御用替身」，內地極限運動推動者張磊，心臟病發驟逝終年39歲。

【極限運動/跑酷/心臟病/心肌梗塞/替身/甄子丹御用替身】中國跑酷（Parkour）(又稱極限運動)元老級人物張磊，於6月12日因心臟病發離世，終年39歲。張磊生前一直致力於跑酷運動的培訓推廣，曾在多部電影中擔任動作戲替身，更曾為國際功夫巨星甄子丹的御用替身。

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北京極限運動協會日前發布訃告稱，北京市極限運動協會副會長、北京市極限運動協會跑酷委員會會長、極限夢跑酷創始人、中國跑酷運動的重要推動者張磊，於2024年6月12日上午11時，因心臟疾病醫治無效，在北京去世，終年39歲。

張磊是中國最早從事跑酷這項極限運動的元老級人物之一，有10多年的跑酷練習和影視的動作拍攝經歷。在2007年跑酷運動進入中國到2024年18年間，張磊一直致力於跑酷運動的培訓推廣以及新模式的探索，包括多次發起國内重要跑酷賽事，及參與多部影視作品等等。

公開資料顯示，張磊2006年開始練習跑酷，在2010年獲得「藍色風尚杯」全國跑酷大賽總冠軍；2010年擔任洪金寶國際影視培訓基地特級跑酷教練；2012年創辦北京極限夢跑酷球會，向全社會推廣跑酷運動。自2008年創辦極限夢跑酷俱樂部以來，他已向2,000餘學員授課，培養出來的優秀學員遍佈國內各個領域。

除了擔任跑酷教練之外，他還曾與甄子丹合作拍攝多部影視作品，包括《十月圍城》、《精武風雲-陳真》、《武俠》、《3D大鬧天宮》、《冰封重生之門》、《特殊身份》；與「包租公」元華合作電視劇《少林寺傳奇3》等眾多影視作品。

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心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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