姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代

▲ 姚嘉妮去年與長女Kyra及次子Kyros齊拍廣告。

【林祖輝/姚嘉妮/林祖輝姚嘉妮離婚】現年45歲姚嘉妮驚爆與現年60歲的林祖輝離婚，而且更是已婚變多年，只是為了一對子女而一直未有公開。

1998年參加亞洲小姐競選獲得季軍入行的姚嘉妮，與當時亦在亞視工作的林祖輝結緣，在2006年結束7年愛情長跑結婚，二人婚後育有一對子女，長女Kyra今年15歲、次子Kyros今年11歲。

翻看嘉妮的社交平台，近年分享工作及生活照都未見祖輝蹤影。而在去年5月，姚嘉妮罕與兒子Kyros和女兒Kyra齊過大海到澳門拍廣告，因為三母子難得合作，當時影片吸引不少網民觀看。不過當時網民都不知道，其實姚嘉妮與林祖輝已離婚。

姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年 結束18年婚姻不涉第三者

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影片主題為「感受澳門樂無限 Let's Go | GO FAMILY | #姚嘉妮 一家帶你玩勻全澳門！」，首次跟子女拍攝旅遊特輯的嘉嘉帶他們到多個景點遊玩，當時她於IG分享該片並寫道：

上次同Kyra Kyros玩咗兩日一夜真係好開心🥰 佢哋已經成日問我幾時再帶佢哋去🤣🤣 依家咁方便 仲有好多朋友都話想過去玩 下次去嘅時候唔知會唔會撞到你哋呢？😛

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林祖輝姚嘉妮離婚丨女兒盡得靚基因

在一對子女還小的時候，嘉妮過往都有放Kyra、Kyros的照片上社交網，但隨女兒漸長，她沒有再上載賬兒照片。據悉因為Kyra之前不喜歡自己的樣子曝光，不過她曾為媽媽的直播賣貨工作而擔任模特兒，這次亦出動與媽媽及弟弟齊拍片。

不過Kyra始終不是藝人，拍廣告對鏡頭顯得有點怕醜，但其實囡囡盡得靚基因，樣子甜美可愛，有網民更指囡囡與另一藝人梁茵有幾分相似，不知Kyra將來長大會否有興趣入行。

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