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姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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姚嘉妮與林祖輝離婚，近年姚嘉妮密密進修及搵錢供養一對仔女。

【姚嘉妮/林祖輝/離婚/姚嘉妮林祖輝離婚/國際學校】育有一對仔女的藝人夫婦姚嘉妮與林祖輝2006年結婚，今日（18日）兩人承認已經離婚多年，當中不涉及第三者，一對仔女將會共同撫養。近年姚嘉妮密密努力搵錢，到韓國直播帶貨及考獲高級健身教練牌照，供養一對仔女，而長女Kyra就讀星二代熱門國際學校——基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），9年級起每年學費逾19萬。

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姚嘉妮林祖輝離婚︱進修+直播帶貨努力搵錢

林祖輝早年到內地經商，而姚嘉妮已經很長時間沒有上載夫妻照，早有分開的先兆。近年姚嘉妮努力進修自己，於2022年考獲高級健身教練證書，甚有剛宣布離婚的歐倩怡影子。另外，姚嘉妮除了拍劇及主持《流行都市》外，也跳出框框加入直播帶貨行列，早前她到韓國首爾連續7日開了接近30場海外直播，平均每場吸引近千人收看，創銷售額記錄超過六位數字。

姚嘉妮直播帶貨搵銀。（IG圖片）

姚嘉妮密密搵錢的原因，就是要為一對仔女供書教學，姚嘉妮與林祖輝育有一對仔女，分別15歲Kyra及11歲Kyros，早前他們曾到澳門拍廣告，長女Kyra遺傳了媽媽的氣質，長相非常有仙氣，坊間更指不輸邱淑貞的女兒沈月。

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姚嘉妮林祖輝離婚︱長女讀星二代熱門國際學校

姚嘉妮女兒Kyra現就讀星二代熱門國際學校基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），這間學校吸引不少星二代就讀，當中包括育有兩名女兒區令山及區亦山的毛舜筠，大女畢業更遠赴加拿大英屬哥倫比亞大學升學；另外，洪天明一對兒子、前財政司司長梁錦松與跳水皇后伏明霞的女兒、而羅霖的23歲大仔Nathan數年前在ICS畢業，蔡少芬兩個女也是校友。

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姚嘉妮林祖輝離婚︱ICS提供美式課程

基督教國際學校創辦於1992年，翌年開辦小學部，由最初僅56名學生，擴展至現在過千人就讀。ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

ICS學費方面，2024至25學年，幼稚園學費為$85,900、小學學費為$143,400、初中及高中學費分別為$190,000及$194,700，全部分10期繳交。此外，ICS有推出債券，該債券是一次性、無息本票，首名入學子女需付25萬元、第二名子女付18萬、第三名為14萬，之後再入讀子女則毋須再支付。

現年15歲的Kyra應該就讀該校的高中課程，每年學費逾19萬，難怪姚嘉妮要努力搵錢！

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