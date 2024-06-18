打風照開市｜9.23起實施「打風不停市」　李家超：香港沒理由不與深滬睇齊

▲ 行政長官李家超(王韻青攝)

行政長官李家超今日（18日）出席行會前見記者，宣布港交所9月23日起實施「打風不停市」新安排。李家超說深圳、上海的證券市場惡劣天氣下亦維持交易，香港作為國際金融中心「冇理由唔睇齊」，相信新安排有助鞏固香港競爭力。

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李家超在最初公布安排時，一度誤讀新措施於9月25日生效，其後更正為9月23日。

李家超表示，新安排下投資者在香港發出了8號信號或以上的颱風信號，或黑色暴雨警告期間，可以如常買賣香港股票及衍生產品，亦可透過滬深股通，買賣內地A股等。

他指，環球主要股票市場包括深圳和上海，現時在惡劣天氣下維持交易，形容香港現在做法是另類，而香港作為國際金融中心「冇理由唔睇齊」，又稱絕大部分交易都屬於電子化，沒有合理理由其他市場在惡劣天氣下可以不停市而香港做不到。

李家超表示，惡劣天氣不停市，可以鞏固港交所的競爭力，增強香港作為國際和內地市場相向門戶角色，而新措施安排在9月下旬實施，希望給予業界有足夠的時間作準備，同時政府和有關機構會支援小型證券行作準備。而港交所較早前進行公眾諮詢，佔市場交易總額約9成的經紀商和銀行界等都支持實施不停市的安排。

財經事務及庫務局今日稍後將聯同港交所及監管機構舉行記者會，交代具體細節。

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