93歲日籍女星久我美子不慎噎到致肺部感染　出身貴族曾參演黑澤明電影

據日本傳媒報道，93歲日本女星久我美子在本月9日進食前噎到，引致肺部感染，造成吸入性肺炎，並在醫院搶救後宣告不治。

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久我美子因吸入性肺炎辭世

久我美子所屬經理人公司日前發出聲明：「演員久我美子因吸入性肺炎，不幸於6月9日辭世，享耆壽93歲。」而她的葬禮、守靈儀式亦已低調舉行。

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久我美子出身貴族世家

久我美子的祖先村上源氏是日本村上天皇的後裔，其父為日本前貴族院議員久我通顕侯爵。

她在1947年入行，曾參演黑澤明執導的《酩酊天使》、《白痴》，又曾與中山美穗、松隆子等合演電影《東京日和》。

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