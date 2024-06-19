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鶼鰈情深丨54歲妻憂心患癌病危丈夫　患「心碎綜合症」夫婦2人僅隔3天先後離世

健康資訊

發布時間： 46 分鐘前

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【心碎綜合症／傷心／英國／腫瘤】「心碎」原來不止形容心情，更是病症一種，嚴重可致命！英國一名女子因惶恐患癌的丈夫隨時撒手人寰，經常鬱鬱寡歡，最終患上「心碎綜合症」離世，而其丈夫在3日後亦告病逝。

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根據《每日郵報》報道，54歲的Sharon Dann與57歲丈夫Wayne Dann結婚將近10年，一直相當恩愛，惟丈夫早年被確診癌症，儘管已接受放射性治療，癌細胞仍擴散至肺部，去年10月更需接受手術治療。不幸的是，今年2月，醫生再於丈夫體內發現惡性肉瘤，至3月病情更急速惡化而需緊急送院。眼見丈夫生命危在旦夕，心繫丈夫的Sharon於丈夫住院期間，一直於床前守候，不願離開。

據二人的29歲女兒Ellie Steward透露，自父親入院後，母親便寢食難安，曾連續6天不吃不喝於病床前陪伴，當時家人已十分憂心其身體。至3月31日，女兒Ellie突然接到正在醫院的母親電話，指自己呼吸困難。當Ellie趕至醫院打算看顧雙親時，護士向她表示其母患上「心碎綜合症」，著她多加注意，因為患有此病的病人會因情緒波動令心臟受壓，有性命之虞。

Sharon未幾陷入了昏迷，並於4月4日身故，其丈夫亦於4月7日病逝。Ellie形同父母生前非常恩愛，父親病危時，母親亦非常痛苦，難以想像沒有丈夫的日子。因此對於這個結局，她並不感到驚訝。

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醫生：「心碎」可致命

心臟科專科醫生黃品立曾受訪表示，「心碎綜合症」（Takotsubo cardiomyopathy）發作時猶如心臟病發，不過患者的心臟功能及血管其實跟常人無異，發病主要是因為情緒突然出現極大波動，致令心臟過分「揼血」，導致心跳過快及過於用力，令內分泌出現變化，心臟血管收縮，有可能危及性命。

黃醫生指此症在香港並不普遍，推算年均有數百宗個案，只要及時入院，配合呼吸機等支援性治療，致命率極低。「此症與心臟病不同之處，是患者心血管無閉塞，只要配合適當支援治療，一般在數小時至數日間血管便可放鬆，使血流復常；百名患者中難有一人死，不似心臟病死亡率高達三分一人。」但他指，雖然患者復元度高，但如沒及時入院治療，仍有性命之虞。

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