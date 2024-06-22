腸道健康｜哈佛大學列10款「超級食物」　增加腸道益生菌解救便秘困擾+防癌

▲ 哈佛大學推10款「超級食物」，增加腸道益生菌解救小朋友便秘困擾。（iStock圖片）

飲食對維持健康身體很重要，台灣營養師程涵宇日前在其Facebook專頁，介紹10款由哈佛大學推薦的10種「超級食物」。程涵宇指出，經常高油高糖飲食，攝取紅肉飽和脂肪、碳酸含糖飲料及酒精，最容易養出腸道壞菌，除了會影響食物消化，造成腸道好菌流失外，免疫力也會跟著受影響。

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腸胃益生菌有助分解有毒物質

程涵宇續指，人體約有70%的免疫系統細胞住在腸道中，而消化系統正是人體最重要的健康指標，把腸胃道的好菌生態照顧妥善，可以分解人體免疫系統潛在的有毒物質，還能幫助維生素Ｂ群、Ｋ和胺基酸順利合成，同時照顧到精神、體力和免疫力，而在特別歡慶節日食大餐後就更要注意。

10種顧腸道「超級食物」

程涵宇引述哈佛大學推薦的10種顧腸道「超級食物」，指出每種都是腸道好菌愛吃、幫助分解不小心吃進的潛在有毒物質，提升保護力的食物：

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她指出，這些食物含有非常豐富的益生元，也就是難以消化的碳水化合物和膳食纖維，例如菊苣纖維、抗性澱粉、果膠和果寡醣等，對人體好處多多，包括：

讓有害細菌不容易生長

能夠幫助降低降低結腸的pH值

刺激免疫細胞活性

維持正常的血糖

維持正常膽固醇

程涵宇總結，人體腸道內其實包含許多看不見的有機體，這個小小世界就是科學家們所說的腸道微生物菌叢，而人們藉著吃對食物，讓好菌茁壯發展，就能幫助腸道微生物菌叢保持健康平衡。

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