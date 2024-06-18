壞蛋獎門人4｜迷你兵團反轉基地登陸沙田 深入7大電影場景感受特工視覺

▲ 除了「迷你兵團反轉基地」大型裝置，其他精彩企劃還包括：《壞蛋獎門人4》期間限定店，「迷你兵超級見面會」，最後可換領獨家迷你兵團精品及《壞蛋獎門人4》換票證。

闊別７年，風靡全球的《壞蛋獎門人4》將於今夏登上大銀幕，再度發放笑彈。戲中最經典搞怪、最令人捧腹大笑、最俘虜人心的Minions 迷你兵團今集超班升級為頂尖特工，5隻天選之「兵」被血清改造成為超級迷你兵，大搖大擺地佔據沙田新城市廣場「迷你兵團反轉基地搗蛋」企劃，帶領各位大人細路粉絲深入7大電影場景感受「特工視覺」，更有期間限定店以最新精品俘虜大眾、兼有一系列獨家精品及電影戲飛換領；另外，一眾粉絲更不能錯過Minions迷你兵團快閃出「蕉」派對，Minions迷你兵團為大家送上至愛的能量美食，讓大家在今個暑假沉浸於這股魔性黃色旋風當中。

與人仔細細但醒目過人的小黃人兵團一同接受特訓的機會來了，「迷你兵團反轉基地」將接受大家報名，在進入基地前製作印有個人名字和相片的專屬e-Pass特工證，再參加「特工訓練營」挑戰瀡滑梯和碌保齡球充氣遊戲，挑戰你的身手靈敏度，然後再在場內尋找出所有隱藏的迷你兵團成員，順利通過種種測試，即有機會被正式納入為超級迷你兵特工的隊友，今個暑假闔家出動，齊齊加入迷你兵團，㩦手對抗壞勢力，勇闖好玩新世代！

迷你兵團人氣主角將率先考察基地，快閃新城市廣場。現正號召一眾頭號粉絲應援，以迷你兵裝束一同參加「Minions迷你兵團快閃出蕉派對」，當日Minions迷你兵團會更會向各位粉絲送上他們至愛的爆谷，分享他們的能量美食，更會與一眾小小迷你兵到場勁歌熱舞炒熱氣氛，並送上健康水果香蕉，各位不妨悉心打扮成迷你兵團一員，加入他們的大本營。

▲ 沙田新城市廣場「迷你兵團反轉基地搗蛋」企劃，帶領各位大人細路粉絲深入7大電影場景感受「特工視覺」。

要成功加入超級迷你兵這支強大兵團，各位粉絲必須好好裝備自己，發揮特工蒐集情報的手段，掌握「迷你兵團反轉基地」的各項情報，確保挑戰、打卡玩樂時均能將著數、禮遇統統納入袋中。據報除了「迷你兵團反轉基地」大型裝置，其他精彩企劃還包括：《壞蛋獎門人4》期間限定店，發售逾百款迷你兵團精品，當中更有最新及獨家會場限定，讓你裝備自己再來挑戰。另外更有「迷你兵超級見面會」，與萬人迷零距離接觸，你可親身近距離考察迷你兵的特質及優勢；最後可換領獨家迷你兵團精品及《壞蛋獎門人4》換票證，時時刻刻見到偶像風采。

此外，新城市廣場更會推出「尋找迷你兵」手機遊戲，於場內指定地方尋找及捕捉Minions迷你兵特工，集齊一套5個，即可免費獲得《壞蛋獎門人4》年曆卡一份！名額有限，先到先得。

INFO

「Minions迷你兵團反轉基地」主題裝置

日期：7月3日至9月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：1期3樓中庭、1期UB Play Park及3期3樓

入場費：免費

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