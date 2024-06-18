姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國

▲ 林祖輝已經轉行做老闆！

【林祖輝/姚嘉妮/林祖輝姚嘉妮離婚】被視為圈中模範夫妻的林祖輝和姚嘉妮今日驚爆離婚，二人對媒體承認已離婚多年，會共同撫養一對子女，再見亦是朋友！

姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年 結束18年婚姻不涉第三者

林祖輝姚嘉妮離婚丨讀哲學出身投身演藝界

已「登六」的林祖輝淡出幕前多年，雖然演藝路平平，惟林祖輝為一名有內涵的演員，傳統名校九龍華仁書院出身的他畢業於香港大學文學院，主修經濟及哲學。

畢業後他曾任職商台DJ，其後轉投亞視，擔任《今日睇真D》記者以及演出劇集，1991年，林祖輝於電影《黑貓》跟梁琤有激吻場口，成一時佳話。

及至2000年他轉投有線，2007年，林祖輝再轉投東亞衛視，出任製作總監一職，之後轉任TVB藝員發展科助理藝員經理，林祖輝透露當年想做幕前，惟被樂易玲拒諸門外，只好做藝員科。

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【IT狗】林祖輝驚喜現身演富爸爸 轉行經商打出天下與子華識於微時

林祖輝姚嘉妮離婚丨開創童裝王國搞得有聲有色

2011年林祖輝轉型做生意人，北上發展加入非凡中國體育，成為國家級運動員的經理人，為免跟妻兒分隔兩地，林祖輝決定返港，翌年與姚嘉妮攜手創立童裝代理公司，生意愈做愈大，林祖輝每年購入幾百萬貨品，曾經開設六間分店，現為「Rookie Company Limited」董事。

林祖輝曾於HOITV訪問透露，開業初期姚嘉妮提供不少意見：「初期公司未有買手，入貨就考我自己眼光，所以太太都有畀好多意見！依家有大數據幫手，輕鬆好多。」

淡出多年的林祖輝近年驚喜現身劇集，害串ViuTV劇集《理想國》以及《IT狗》，值得一提是林祖輝跟同屬哲學畢業生的黃子華十分投契，子華神曾於棟篤笑《金盆𠺘口》公開多謝林祖輝，在其未成名前多次仗義相助，子華在後台攬住祖輝爆喊。

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