虛報家訪｜涉虛報巡查公屋紀錄　房署主任囚7個月准保釋候上訴

▲ 西九龍裁判法院。(資料圖片)

駐東涌滿東邨的女房署主任涉虛報家訪紀錄，房署審查紀錄時發現她家訪離世住客揭發事件。涉案51歲主任經審訊後被裁定18項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪成，今（18日）於西九龍裁判法院被判囚7個月。裁判官判刑時指，被告行為違反誠信，而且背景報告顯示被告態度推搪，不認為涉案行為有問題，反映被告沒有悔意，共判囚7個月，並批准被告以10萬元等條件保釋候上訴。

女被告李碧琪（52歲，房屋事務主任），原被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，經審訊後裁定18項控罪罪成。控罪指，被告約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署外展房屋管理系統的紀錄，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

代表律師求情時指，被告在工作及家庭上均有正面評價，被告被定罪後難以再擔任原有工作，重犯機會低，冀法庭考慮案件對被告人生的影響，考慮即時監禁以外的判刑。

裁判官判刑時指，被告身為公務員，職責是檢查公屋住戶有否違反入住條件，確保公共資源公正性，房署因信任被告而派其進行家訪，故其行為必然違反誠信。

裁判官認為本案焦點在於被告沒有履行職責，並非其行為沒有實質影響，若非其中一名住戶離世，被告的行為不會被揭發。裁判官指，背景報告顯示被告態度推搪，不認為涉案行為有問題，顯示被告根本沒有悔意，遂就18項控罪共判囚7個月。

代表律師表示被告將就定罪及判刑上訴，申請保釋等候上訴獲批，被告以現金10萬元保釋，須交出旅遊證件、不得離港、每周到警署報到一次，以及住址若有更改，需於24小時內通知警署。

裁判官早前裁決時指，房署未有向案中離世住戶進行家訪，被告亦如是。至於其餘大部份住戶則表示只有男職員家訪，未有女職員進行家訪，故裁定被告未有到訪這些涉案單位。

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