  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 12:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

虛報家訪｜涉虛報巡查公屋紀錄　房署主任囚7個月准保釋候上訴

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

西九龍裁判法院。(資料圖片)

駐東涌滿東邨的女房署主任涉虛報家訪紀錄，房署審查紀錄時發現她家訪離世住客揭發事件。涉案51歲主任經審訊後被裁定18項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪成，今（18日）於西九龍裁判法院被判囚7個月。裁判官判刑時指，被告行為違反誠信，而且背景報告顯示被告態度推搪，不認為涉案行為有問題，反映被告沒有悔意，共判囚7個月，並批准被告以10萬元等條件保釋候上訴。

Healthy Life
父親節特輯丨轉季易過敏1款食 材補肺養胃蒹理氣 中醫師教煲 3款湯水顯孝心

女被告李碧琪（52歲，房屋事務主任），原被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，經審訊後裁定18項控罪罪成。控罪指，被告約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署外展房屋管理系統的紀錄，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

代表律師求情時指，被告在工作及家庭上均有正面評價，被告被定罪後難以再擔任原有工作，重犯機會低，冀法庭考慮案件對被告人生的影響，考慮即時監禁以外的判刑。

裁判官判刑時指，被告身為公務員，職責是檢查公屋住戶有否違反入住條件，確保公共資源公正性，房署因信任被告而派其進行家訪，故其行為必然違反誠信。

裁判官認為本案焦點在於被告沒有履行職責，並非其行為沒有實質影響，若非其中一名住戶離世，被告的行為不會被揭發。裁判官指，背景報告顯示被告態度推搪，不認為涉案行為有問題，顯示被告根本沒有悔意，遂就18項控罪共判囚7個月。

代表律師表示被告將就定罪及判刑上訴，申請保釋等候上訴獲批，被告以現金10萬元保釋，須交出旅遊證件、不得離港、每周到警署報到一次，以及住址若有更改，需於24小時內通知警署。

裁判官早前裁決時指，房署未有向案中離世住戶進行家訪，被告亦如是。至於其餘大部份住戶則表示只有男職員家訪，未有女職員進行家訪，故裁定被告未有到訪這些涉案單位。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

九龍 罪案 公屋 房屋署 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
急症室最長等候時間（06月18日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間04:05）
抗癌勇士丨文頌男不停標冷汗肌肉痛入院　受盡病魔折磨不氣餒：我會繼續努力
抗癌勇士丨文頌男不停標冷汗肌肉痛入院　受盡病魔折磨不氣餒：我會繼續努力
蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法
蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法