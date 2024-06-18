心臟健康︱打邊爐「2習慣」快戒　心臟衰竭死亡率達50%醫生警告3症狀速求醫

▲ 打邊爐「2習慣」快戒！心臟衰竭死亡率達50%，醫生警告3症狀速求醫。

【打邊爐/火鍋/心臟衰竭/心臟癌症/死亡率/死亡風險/湯底/沙茶醬/症狀/預防】港人熱愛打邊爐，但要小心2個常見習慣，可能會增加心臟負擔！有心臟科醫生指出，飲食中水分與鹽分若沒有限制大量攝取，就會增加患上心臟衰竭的機率，死亡率更高達50%，提醒民眾要留神3大症狀，一旦出現務必及時求醫。

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台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任近日在《健康晚點名》節目中分享關於「心臟衰竭」疾病問題。他表示，任何會導致心臟功能退化的狀況，都可能引發心衰竭，例如嚴重的心律不正、心肌梗塞等，涉及非常廣泛。而「心臟衰竭」就像心臟癌症，過去5年心衰竭的死亡率為50%，超越卵巢癌、子宮頸癌、前列腺癌和女性乳癌，比例可怕。

打邊爐「2習慣」增患病風險

陳冠任再分享個案，稱曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

醫生忍不住表示，他本人也愛吃沙茶醬，但口味實在太重。一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，心臟已經沒有力氣負荷；愛吃重口味、較重鹹食物者，容易把水分帶入體內，使心臟負荷過大，因此要注意限制。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

喘：靜態時易喘氣、呼吸困難。簡單比較即例如以往能爬2、3層樓梯，現在爬1層就要休息，有明顯變喘的差異。

腫：下肢水腫、肺水腫、尿量減少，最明顯的是雙腳嚴重水腫。

累：易疲累、活動力降低，最難區分。

多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

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