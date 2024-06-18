  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心臟健康︱打邊爐「2習慣」快戒　心臟衰竭死亡率達50%醫生警告3症狀速求醫

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

打邊爐「2習慣」快戒！心臟衰竭死亡率達50%，醫生警告3症狀速求醫。

【打邊爐/火鍋/心臟衰竭/心臟癌症/死亡率/死亡風險/湯底/沙茶醬/症狀/預防】港人熱愛打邊爐，但要小心2個常見習慣，可能會增加心臟負擔！有心臟科醫生指出，飲食中水分與鹽分若沒有限制大量攝取，就會增加患上心臟衰竭的機率，死亡率更高達50%，提醒民眾要留神3大症狀，一旦出現務必及時求醫。

最新影片：

Healthy Life
父親節特輯丨轉季易過敏1款食 材補肺養胃蒹理氣 中醫師教煲 3款湯水顯孝心

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任近日在《健康晚點名》節目中分享關於「心臟衰竭」疾病問題。他表示，任何會導致心臟功能退化的狀況，都可能引發心衰竭，例如嚴重的心律不正、心肌梗塞等，涉及非常廣泛。而「心臟衰竭」就像心臟癌症，過去5年心衰竭的死亡率為50%，超越卵巢癌、子宮頸癌、前列腺癌和女性乳癌，比例可怕。

打邊爐「2習慣」增患病風險

陳冠任再分享個案，稱曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

醫生忍不住表示，他本人也愛吃沙茶醬，但口味實在太重。一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，心臟已經沒有力氣負荷；愛吃重口味、較重鹹食物者，容易把水分帶入體內，使心臟負荷過大，因此要注意限制。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

  • 喘：靜態時易喘氣、呼吸困難。簡單比較即例如以往能爬2、3層樓梯，現在爬1層就要休息，有明顯變喘的差異。
  • 腫：下肢水腫、肺水腫、尿量減少，最明顯的是雙腳嚴重水腫。
  • 累：易疲累、活動力降低，最難區分。

多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

​​​​​​​飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂
18:57 2024/06/13
​​​​​​​飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂
便秘危機｜男子大便太用力心跳驟停　醫生警示便秘者：中風死亡風險增1.4倍
15:33 2024/03/31
便秘危機｜男子大便太用力心跳驟停　醫生警示便秘者：中風死亡風險增1.4倍
心臟健康｜心臟病有面相睇？醫生揭9大外貌變化　水腫多皺紋要小心
16:43 2024/05/21
心臟健康｜心臟病有面相睇？醫生揭9大外貌變化　水腫多皺紋要小心

你可能感興趣

​​​​​​​飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂
18:57 2024/06/13
​​​​​​​飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂
便秘危機｜男子大便太用力心跳驟停　醫生警示便秘者：中風死亡風險增1.4倍
15:33 2024/03/31
便秘危機｜男子大便太用力心跳驟停　醫生警示便秘者：中風死亡風險增1.4倍
心臟健康｜心臟病有面相睇？醫生揭9大外貌變化　水腫多皺紋要小心
16:43 2024/05/21
心臟健康｜心臟病有面相睇？醫生揭9大外貌變化　水腫多皺紋要小心
健康問題 癌症 網絡熱話 養生 心肌梗塞 水腫

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）