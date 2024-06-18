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85歲「磁力王」伊恩麥基舞台劇演出遇意外　失足墮地急送院

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

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85歲的英國著名男演員伊恩麥基倫（Ian McKellen）在倫敦演出舞台劇時發生意外。

曾在《魔戒》（The Lord of the Rings）系列飾演巫師甘道夫、《變種特攻》（X-Men）系列飾演磁力王的85歲英國男演員伊恩麥基倫（Ian McKellen），在昨日（6月17日）於倫敦演出舞台劇期間遇意外。

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伊恩麥基倫由舞台墮地 

伊恩麥基倫在倫敦諾埃爾科沃德劇院（Noel Coward Theatre）演出舞台劇《Player Kings》期間，在一場打鬥戲中失足由舞台墮地。

他在墮地後痛苦地呻吟，並獲送院治理，演出也被腰斬。而劇院及後發聲明指伊恩麥基倫沒有大礙、精神良好，預計很快會完全康復。

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演技精湛獲封爵士

伊恩麥基倫在演藝界縱橫超過60年，在舞台劇界享負盛名，曾奪得多個大獎。而且在1979年，以傑出的戲劇貢獻榮獲英國CBE勳銜，1991年獲冊封為下級勳位爵士。他演舞台劇外又拍電影，因為演《魔戒》、《變種特攻》為全球觀眾熟悉。

另外，伊恩麥基倫也是少公開性取向的同性戀演員之一，他早在80年代末已在一個電台訪談節目為爭取同志權益而公開性取向。

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