AI復活｜新娘用AI「復活」已故奶奶婚禮上獻祝福　新郎哭崩：終能再見媽媽一面

▲ 新郎在婚禮上重見已離世的母親，情緒非常激動。（網上圖片）

【AI科技/AI復活】有人用科技去騙人，也有人用它來彌補人生的遺憾。內地一名媽媽在兒子結婚前不幸離世，新娘於是利用AI技術神還原奶奶的樣貌及聲音，並在婚禮上向兒子叮囑及祝福，令新郎瞬間哭成淚人，場面極之感人。

最新影片推介︰

AI復活｜老爺奶奶短時間相斷離世

綜合內地媒體報道，新郎張建山與新娘張晴在本月9日結婚。張建山的父親於2022年因意外不幸過身，而其母亦於2023年確診患上肺癌而離世，令張建山接二運三承受重大打擊。兩人原定去年結婚，亦因此而把婚禮順延到今年才完成。

張晴表示，丈夫對於父母先後身亡，一直未能走出陰霾。而她奶奶過世前最著緊的，便是兒子的婚事。但是，由於奶奶離世時比較突然，所以沒有留下一句叮囑的話，這也成為了丈夫人生中的一大遺憾。對此，張晴便暗暗聯絡AI製作團隊，利用奶奶生前的影像、視頻、音訊等，希望能把奶奶「重現眼前」。

▲ 新娘聯絡AI製作團隊神還原已故奶奶，令丈夫哭成淚人。（網上圖片）

AI復活｜丈夫重見「母親」激動落淚

本月9日，兩人在河北的廊坊舉行婚禮，張建山和張晴站在台上，此時，神秘的影片播放著，奶奶如置身於現場中並對兩人喊話，

兒子，媽看見你結婚了，你胖了，張晴今天太漂亮了，媽祝你們新婚快樂，你好好的，媽就放心了。別老惦記著我，我在這邊跟你爸挺好的，就盼著你能好好的。

張建山看到母親後，情緒非常激動，哭得像個淚人，而對於丈夫最終也能償還心願，張晴也感觸落淚，期間亦拿出手帕為丈夫拭去淚珠。張晴指出，AI基本上還原了95%奶奶的外形及口型，而丈夫當晚更不斷重複觀看影片，相信彌補了對方這一年對奶奶的思念及情感缺口。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

AI復活｜AI好壞取決於怎樣運用

有網民除了大呼感動，也認為「大概這才是AI存在的意義吧」。張晴也認為，AI技術的好壞取決於人類怎樣運用，正如一把水果刀，發明的原意是用來切水果，但心存歹念的人便會用來做壞事。

AI復活｜網民反對：再撕開傷口 丈夫撐太太

不過，對於張晴的做法，有網民不敢苛同，「至親離世是一件異常痛苦的往事，自己很難走出來，有必要這麼一遍一遍的撕開傷口嗎？我是不敢苟同這種做法！」

張晴也透露接收到不少反對的聲音，她指出做這件事前，也想過是否應該將這影片私下給愛人看便算了，但是她認為對方更希望影片能在婚禮上播放，就像奶奶真的來了一樣的感覺。而張晴事後也與丈夫溝通，張建山也十分認同太太的做法，而且他引用了網民一句說話來代表其感受，

至親離去了，不管怎麼樣我也想再見一見。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】