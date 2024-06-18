  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮婚後淡出幕前與林祖輝打理生意 　曾被爆與菲裔舞蹈老師過從甚密

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

姚嘉妮與林祖輝的婚姻不能走到最後。

【林祖輝/姚嘉妮/林祖輝姚嘉妮離婚】45歲的姚嘉妮（嘉嘉）與林祖輝驚爆離婚，二人接受傳媒訪問直認已離婚多年，但強調不涉及第三者，雙方和平分手。

姚嘉妮指與林祖輝由夫妻變為家人，會共同撫養一對子女，而男方亦表示雙方保持良好關係。

姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者

林祖輝姚嘉妮離婚丨參選亞姐入行  轉投TVB

嘉嘉於1998年參加亞洲小姐後獲得季軍成為亞洲電視藝員，並開始擔任電視節目《音樂快線》主持人及參演過《海瑞鬥嚴嵩》、《英雄廣東十虎》等劇集。

2001年她轉投無綫電視並繼續以電視戲劇方面發展，多年來參演過逾40部劇集，包括《妙手仁心III》﹑《天幕下的戀人》﹑《肥田囍事》﹑《怒火街頭》等。

（右）嘉嘉於1998年參加亞洲小姐後獲得季軍。

林祖輝姚嘉妮離婚​​​​​​​丨演技被讚賞

近年她的代表作更有《BB來了》﹑《愛美麗狂想曲》﹑《十月初五的月光》和《妳不是她》，其中在《十》演「萬朱莎華」一角表現亮眼，同時憑角色角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」獎。

嘉嘉早前接受訪問坦言入行23年來，於《十》一劇是首次獲得最多評價的一次，並獲得不少讚賞。

點擊圖片放大
+6
+5

林祖輝姚嘉妮離婚​​​​​​​丨以家庭為先 與林祖輝共同打理生意

在感情路上，嘉嘉於2006年11月11日，跟大其15年的林祖輝結束七年愛情長跑拉埋天窗， 並分別於2009年和2012年誕下女兒林煦錡Kyra和兒子林璟豪Kyros，湊夠一個「好」字。

婚後的她當時減少幕前工作，專心打理家庭以及與林祖輝合力經營童裝生意，搞得有聲有色。

她曾接受TOPick訪問時表示：「子女出生後，很多事都以他們為中心，故希望從事與小朋友相關的行業，無心插柳下更遇上可創立兒童時裝生意的機會。」

點擊圖片放大
+9
+8

林祖輝姚嘉妮離婚​​​​​​​丨曾被爆與舞蹈老師過從甚密

不過，在9年前嘉嘉曾被雜誌以封面報道，指她背著林祖輝與有份投資開設的舞蹈學校的菲裔男老師AL經常私下約會，他們除了被爆手拖手遊沙灘外，亦會接對方收工及在車廂內談情，嘉嘉更到男方住所短聚。

當時嘉嘉回應此事表示：「愛我的人和關心我的人，都清楚我的。」

最新影片推介：林子善專訪

湊得輕鬆啲
娛圈孝順仔丨林子善感激太太辛苦生B　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
今日 10:50
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
今日 09:00
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
今日 10:26
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代

你可能感興趣

姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
今日 10:50
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
今日 09:00
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
今日 10:26
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮 林祖輝 娛樂人物職業 演員 兩性關係 網絡熱話 娛樂行業 離婚

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
急症室最長等候時間（06月18日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間04:05）
抗癌勇士丨文頌男不停標冷汗肌肉痛入院　受盡病魔折磨不氣餒：我會繼續努力
抗癌勇士丨文頌男不停標冷汗肌肉痛入院　受盡病魔折磨不氣餒：我會繼續努力
蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法
蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法