姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮婚後淡出幕前與林祖輝打理生意 　曾被爆與菲裔舞蹈老師過從甚密

▲ 姚嘉妮與林祖輝的婚姻不能走到最後。

【林祖輝/姚嘉妮/林祖輝姚嘉妮離婚】45歲的姚嘉妮（嘉嘉）與林祖輝驚爆離婚，二人接受傳媒訪問直認已離婚多年，但強調不涉及第三者，雙方和平分手。

姚嘉妮指與林祖輝由夫妻變為家人，會共同撫養一對子女，而男方亦表示雙方保持良好關係。

姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年 結束18年婚姻不涉第三者

林祖輝姚嘉妮離婚丨參選亞姐入行 轉投TVB

嘉嘉於1998年參加亞洲小姐後獲得季軍成為亞洲電視藝員，並開始擔任電視節目《音樂快線》主持人及參演過《海瑞鬥嚴嵩》、《英雄廣東十虎》等劇集。

2001年她轉投無綫電視並繼續以電視戲劇方面發展，多年來參演過逾40部劇集，包括《妙手仁心III》﹑《天幕下的戀人》﹑《肥田囍事》﹑《怒火街頭》等。

▲ （右）嘉嘉於1998年參加亞洲小姐後獲得季軍。

林祖輝姚嘉妮離婚​​​​​​​丨演技被讚賞

近年她的代表作更有《BB來了》﹑《愛美麗狂想曲》﹑《十月初五的月光》和《妳不是她》，其中在《十》演「萬朱莎華」一角表現亮眼，同時憑角色角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」獎。

嘉嘉早前接受訪問坦言入行23年來，於《十》一劇是首次獲得最多評價的一次，並獲得不少讚賞。

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林祖輝姚嘉妮離婚​​​​​​​丨以家庭為先 與林祖輝共同打理生意

在感情路上，嘉嘉於2006年11月11日，跟大其15年的林祖輝結束七年愛情長跑拉埋天窗， 並分別於2009年和2012年誕下女兒林煦錡Kyra和兒子林璟豪Kyros，湊夠一個「好」字。

婚後的她當時減少幕前工作，專心打理家庭以及與林祖輝合力經營童裝生意，搞得有聲有色。

她曾接受TOPick訪問時表示：「子女出生後，很多事都以他們為中心，故希望從事與小朋友相關的行業，無心插柳下更遇上可創立兒童時裝生意的機會。」

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林祖輝姚嘉妮離婚​​​​​​​丨曾被爆與舞蹈老師過從甚密

不過，在9年前嘉嘉曾被雜誌以封面報道，指她背著林祖輝與有份投資開設的舞蹈學校的菲裔男老師AL經常私下約會，他們除了被爆手拖手遊沙灘外，亦會接對方收工及在車廂內談情，嘉嘉更到男方住所短聚。

當時嘉嘉回應此事表示：「愛我的人和關心我的人，都清楚我的。」

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