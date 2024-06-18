尿毒症｜18歲樂天少女做燒焊養家　莫名腳腫揭「末期腎病」零收入等換腎保命

【腎病／洗腎／燒焊／水腫】突然水腫可能是健康警號！內地一名從事燒焊的18歲少女突然腳水腫，翌日更蔓延至全身遂求醫。經檢查後，發現她患上嚴重腎病，若一直沒有合適的腎臟做移植手術，便需要終身洗腎。

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樂天少女突水腫揭罹腎病

內地一名18歲女生甜甜（化名）在社交平台「小紅書」上發文，公開自己1年前患上腎病的心路歷程。女事主17歲那年從事燒焊工作養家，當時在五金廠工作，可算是「生活無憂無慮，每天都很充實、開心」。

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好景不常，她的生活由腳部突然水腫開始崩塌。一開始她還不以為然，以為翌日會自行消腫。豈料，莫名水腫從腳部蔓延至全身，第二天起床甚至連眼皮亦出現嚴重水腫，雙眼幾乎完全睜不開，終於求醫發現患晚期腎病。

在等待檢查報告期間，她還樂觀地覺得應該不會有大問題。沒想到醫生告知她：確診第5期腎病。得悉消息當下，她猶如當頭棒喝，立刻被送入醫院緊急做手術。

手術的一周感覺生不如死，躺下就痛。

洗腎度日 靜候腎移植

隨後就展開漫長且遙遙無期的洗腎日子，一邊洗腎，一邊等候適合的腎臟移植。醫生告知她輪候換腎的人很多，雖然她年紀小可以有優先權，但亦不知道何時有適合腎臟可以做移植手術。在此之前，她只能夠每周去醫院洗腎3次，亦因為身體狀況不許可而無法工作賺錢。儘管生性樂天的她，亦難免變得消極和迷失：

不知道以後該怎麼辦，就算換了腎又能活多久呢？尿毒症的人只能走一步算一步。

病因源於1病副作用

帖文下有不少網民留言，鼓勵女事主要堅持下去，亦有人驚訝為何女事主年紀輕輕卻得了腎病。女事主在留言區透露自己患有血管炎，估計是藥物導致腎病，不少網民大感惋惜，同情女事主亦身不由己。

10大傷腎惡習

患腎病的原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

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