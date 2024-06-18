世界競爭力排名｜香港排全球第5升兩位　新加坡奪榜首

▲ 世界競爭力排名2024周二(18日)公布，香港排全球第5升兩位，新加坡奪榜首。(資料圖片)

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）周二（18日）公布「2024年世界競爭力排名」報告，在全球67個主要國家及經濟體中，香港排名全球第5，按年上升兩位；新加坡則排名全球榜首。

報告指出，本港「經濟表現」的排名由去年第36位反彈至11位；「營商效率」排名亦由第11位回升至第7位；而「政府效率」則略跌一名至第3；「基礎建設」的排名由第13位上升第9位；「國際投資」則由第5升至第3；「商業法規」繼續排名在全球第1位；「稅務政策」及「國際貿易」由全球前5位躍升至全球第1位。

報告又指，儘管香港整體表現強勁，但香港在以下方面的競爭力較低，包括價格排行第65位、就業排行第25位、區內經濟排第25位、新聞自由排行第58位、自由指數排行第55位、社會凝聚力亦較低，僅排全球第40位。

IMD稱，香港面對在地緣政治緊張局勢持續和國際貿易格局不斷變化的背景下，駕馭複雜的外部環境，故本港需利用內地追求高品質發展的機遇，推進創新和技術發展，促進綠色轉型，亦要克服土地、人力供應的限制，以解決人口老齡化帶來的經濟和財政影響。

政府發言人表示，在中央的堅實支持下，香港經濟自疫情後持續恢復，特區政府推出多項措施堅定市場信心，並通過舉辦盛事活動帶動旅遊、促進消費，鞏固經濟復蘇勢頭；同時亦大力吸引世界各地的企業、資金和人才來港，積極推進金融、創科、貿易等優勢範疇的建設，擁抱綠色轉型和數字經濟發展，加快形成新質生產力，推動經濟中長期的高質量發展。這些工作都正在穩步推進，取得良好進展，並獲廣泛認同。

發言人補充，香港在「一國兩制」下，背靠祖國、聯通世界，是全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市。未來香港將會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，積極融入國家發展大局，對接好國家發展策略，持續擴大經濟容量、培育新增長點和提升競爭力，讓經濟發展攀上更高的台階，為市民和企業創造更多、更好的發展機會。

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