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COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Marf邀請Jeffrey任新歌《TXT or CALL》的MV男主角。　

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）在昨日（6月17日）推出年度首支個人單曲《TXT or CALL》，內容講述一對處於曖昧狀態的男女，不過男方對女方態度卻忽冷忽熱，對女方訊息時而回覆，時而不回覆，令對方感覺「囉囉攣」，刻劃出現今社會部分男女的戀愛態度。

為迎合歌曲主題，Marf更親自邀請好友魏浚笙（Jeffrey）擔任MV男主角，期間Jeffrey更一反過往陽光男孩形象，演繹對另一半忽冷忽熱的「bad boy」角色。

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Marf個人單曲《TXT or CALL》邀Jeffrey任MV男主角。

Marf與Jeffrey同為時尚品牌寵兒，二人不時雙雙出席活動，不過論到拍MV，二人卻是首次合作。

問到Marf為何邀Jeffrey做今次MV男主角？她表示：「之前為品牌一齊影相，見到我哋出嚟效果好有趣，同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺；加上佢天生麗質，為我首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，可以做好典型嘅『bad boy』，其實本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」身旁Jeffrey聞言即沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『bad boy』！」

Marf個人單曲《TXT or CALL》邀Jeffrey任MV男主角。

「欲拒還迎」夠屈機

首次飾演「bad boy」的Jeffrey戴上唇環造型野性，大呼今次角色非常好玩：「演『bad boy』形象好爽，Feel到個勢投入角色，好新鮮。」Jeffrey續說，MV中的角色完美演繹「欲拒還迎」：「呢招男仔用係屈機，通常女仔都會囉囉攣。」

Jeffrey問Marf若跟對象暖昧中，會喜歡對方txt還是call她，Marf指：「梗係揀Call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願係咁，聽到聲係最真實。」此外，Marf透露今年焦點會集中團隊為主，至於個人預計會出兩首單飛歌曲。

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Marf倒吊半空

在《TXT or CALL》MV內，Marf除以多個造型示人之外，亦「瞓身」吊威也更要倒吊上陣。

Marf指：「我同導演有共識營造 fall with someone （愛上人）感覺，用威也倒吊來呈現係最靚，導演有問我想唔想玩？怕唔怕辛苦？我話好呀，我唔介意辛苦，倒吊反轉點都得，最鍾意吊威也，感覺好正，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血，好正。」

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