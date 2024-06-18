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肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

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36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命，靠1療法2年半恢復正常生活。

【咳嗽／呼吸困難／肺癌／癌症／標靶治療】久咳不癒要小心，可能是罹患肺癌！台灣一名36歲男子不煙不酒，但持續咳嗽、呼吸困難長達1個月，前往醫院就診，竟發現罹患末期肺癌。最後該名男子靠一種療法，治療2年半後，現已恢復正常生活。

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綜合台媒報道，台中市36歲的張先生因多日咳嗽、呼吸困難長達1個月，遂前往醫院檢查，結果竟發現其右肺中葉肺腺癌，合併腦部轉移屬第四期。

經醫生評估後，張先生使用次世代基因定序、口服標靶治療藥物，病情出現改善，呼吸困難及咳嗽的症狀幾乎消失，後續追蹤腦部腫瘤也明顯縮小。目前治療2年6個月後，張先生已順利回歸正常生活。

中醫大附醫內科部副主任夏德椿醫生表示，在化學治療的年代，罹患肺癌四期僅剩3至6個月可以存活。不過隨著醫療進步，次世代基因定序能夠一次檢測多個基因，快速找到基因變異。透過精準化治療，讓張先生這類特殊基因突變的病人，能更有效率找到適合的標靶藥物來擬定治療計畫。

他也提醒，診斷出肺癌不用緊張，透過廣泛性基因檢測找出基因變異，就算是末期肺癌，也有機會找到適合自己的抗癌藥物並恢復健康。如果出現胸悶、咳嗽、多痰、血痰、胸痛等症狀，就要特別留意，儘早求醫檢查。

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肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

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