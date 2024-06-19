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食用安全｜易潔鑊煮食做漏1件事易中毒　專家分享4招自保【附6款不含PFOA易潔鑊】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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台灣有專家分享案例，指出曾經有人用易潔鑊煮食時因為做漏1件事導致吸入「毒氣」昏倒，並分享4招自保。

【易潔鑊／油煙／有毒物質／PFOA／PTFE／致癌物／食物安全】易潔鑊是不少家庭必備的廚具，然而使用不當隨時有可能損害健康，影響安全。台灣有資深護士分享案例，指出曾經有人在使用易潔鑊煮食時做漏一件事，結果離開廚房接聽電話後，回來後便隨即昏倒，並藉此分享4招使用易潔鑊的注意事項，教市民如何保證自身安全。

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台灣資深毒物科護士譚敦慈在節目《醫師好辣》上分享案例，表示曾經有人使用易潔鑊煮食，碰巧開火後電話響，於是便去接聽電話，不料重新回到廚房之後卻突然昏倒。到底為何會出現這種情況？譚敦慈就指出，關鍵在於事主開火後沒有同時開抽油煙機，離開廚房時亦並未熄火，結果便導致易潔鑊在高溫下釋出有毒物質，最終令事主吸入毒氣昏倒。

她又分享以下4招使用易潔鑊時的注意事項，提醒市民自保。

1. 煮食時不要開大火

使用易潔鑊煮食時，最好將火候控制在鑊的3分之2範圍內。譚敦慈指，過去選購易潔鑊時最擔心鑊中含有毒物質「全氟辛酸」（PFOA），如今市場上選擇眾多，市民可挑選標註不含有PFOA的鑊。

2. 使用「冷油冷鍋」煮食

譚敦慈提醒，使用易潔鑊煮食時切忌「熱油熱鍋」，應使用冷油下鍋，並開啟抽油煙機，以免令鑊的溫度過高、釋出有毒物質。

3. 洗鑊時先用冷水沖鑊底

大部分家庭煮餸不會只煮一道菜，譚敦慈就提醒，在準備煮下一道菜、清洗易潔鑊時，應先將鑊反轉，用冷水沖洗鑊底，待易潔鑊降溫後再進行清洗，會較為安全。

4. 塗層脫落就要更換

譚敦慈表示，一旦發現易潔鑊開始「黐底」，便代表鑊面的塗層開始脫落，應盡快更換。她又教路另一個分辨方法，指出可以在易潔鑊中加水煲滾，若水滾時泡泡大小一致，代表仍能繼續使用；但如果泡泡有大有小，則代表塗層已經脫落，便不能繼續使用。

高溫分解可釋出PFOA

市面上的易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可致癌物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。

此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可損肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。

TOPick比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA，價錢由$49.9到$1688不等（實際價錢按商店最後定價為準）。

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塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣便越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

  • 乾燒易潔鑊
  • 用尖利鑊鏟或清洗時刮破
  • 高溫煮食後即用凍水沖洗

中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。

他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊，而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。

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