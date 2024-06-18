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胰臟癌｜台兩性作家小彤患胰臟癌　2次化療曝駭人副作用　好友見30CM傷口極心痛

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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【胰臟癌/化療/副作用/頭痛/癌王/兩性作家小彤/楊美惠/文壇四大天后/化療】台灣知名兩性作家小彤（原名：楊美惠），曾與張小嫻、張曼娟及吳淡如被皇冠文化並列為「文壇四大天后」。惟小彤今年2月被確診患上「癌王」之稱的胰臟癌，隨即展開達12次的漫長化療。期間她多次於社交平台分享治療經歷，指化療帶來了多種可怕副作用，近日更出現白血球異常，幸而經過一輪波折後，完成兩次化療。化療前她更強忍不適、堅持出席女兒畢業典禮，笑言女兒順利考上美國知名音樂學院，令她非常欣慰。其樂觀抗病的心情感動不少網民，台灣女星林薇數日前往探望時，見到小彤1狀況坦言「差點忍不住噴淚」，大讚對方極為堅強，祝福她戰勝病魔、盡快康復。

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綜合台媒報道，小彤（原名：楊美惠）今年2月因為臉色眼白泛黃，於是求醫，其後證實患有「癌王」稱號的胰臟癌，除了要緊急開刀將腫瘤切除，更需於半年內展開12次化療。經過兩次化療，小彤除了要面對傷口疼痛外，副作用亦接踵而來。首先是噁心沒食慾，望到化療營養餐盒「看一次噁心一次」，叫外送美食亦完全沒有胃口；其次是皮膚變得敏感脆弱，輕輕一碰就瘀青，隨手一抓就有破損，甚至起了水泡；第三個副作用是極度嗜睡，可以睡到不省人事；第四個副作用是嚴重脫髮，她指不論再怎麼小心翼翼，頭髮還是一大撮一大撮掉落。

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白血球異常險無法化療

上周二（11日）本身打算接受第三次化療之際，小彤被醫院指白血球僅剩2,800個，遠低於3,500標準值，注射白血球生長素後便被遣返回家等候通知，直到今日（18日）才接到通知接受化療，惟白血球數量因近日「大補特補」而暴衝到11,000個，差點無法進行化療。

小彤透露指，由化療開始至今，副作用仍然持續，除了虛弱嗜睡、食慾不振，頭髮亦依然一大攝脫落，她索性將留了七八年的長髮一次剪短：「省得看到一地長長落髮怵目驚心。」

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抱病參與女兒畢業禮

治療之路雖然極為艱辛，但小彤仍保持著堅定樂觀的心態。第二次化療出院第五日正是女兒高中畢業典禮，她不想錯過女兒人生重要時，因此與醫生討論後，強撐不適坐在校園禮堂無人角落「看著女兒上台領獎」。她欣慰表示，女兒雖生性散漫、成績並不優秀，但卻自己默默準備所有資料與自創曲，順利考上了美國柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）令她相當驚喜，由衷坦言：

「儘管化療副作用持續不適，但是女兒能考上嚮往的音樂學院，還有一堆朋友依然不斷送來各式補品與關懷問候，我真心覺得自己既幸運又幸福。」

文末更堅強表示「樂觀與開心是打倒癌症的最佳武器」、「我沒問題的」，樂觀心態感動不少網民。

好友探病見傷口險落淚

上周四（13日）台灣女星林薇到院探望好友小彤時，透露小彤目前精神非常好，看上去光彩照人，祝福對交可以戰勝病魔、早日完全康復，但對方「談笑風生毫不在意地讓我看她30cm的開刀傷口」的舉動，讓她感到極為心痛、幾乎落淚：「我的心在淌血，差點忍不住噴淚！」但對方堅強的心態及意志力同樣感染了她：

「她的氣色、心態與意志力都比我們還要堅強，而且越來越美麗，與她相比我們凡夫俗子憑甚麼哭？」

胰臟癌風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間亦較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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