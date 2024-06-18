港車北上｜內地汽油柴油齊減價　車主籲北上入油：最少平一半

▲ 近日內地汽油柴油宣佈減價，有港車主呼籲港車北上入平油。

【北上攻略/港車北上/油價/油價下跌】香港油價高企，不少車主怨聲四起，不過近日國內油價下跌，有車主因此呼籲港車北上入平油！由於6月國際原油期貨回跌，加上美元匯率上漲，使原油價格有所調整，連中國國內油價宣佈會下調，所以，本港車主北上入油，油價會較以往便宜，香港車主終於唔洗捱貴價油，還可以順道帶小朋友去玩返一轉！

港車北上｜國內汽油及柴油價格下降

有網民洞悉有關消息後，於社交平台上分享有關國家發改委調整油價的報道，呼籲港人北上入油。報道指，由6月13日午夜零時起，國內的汽油及柴油的價格均會下調，每噸分別降低190元及180元人民幣，以下為降價後價格詳情（下同為人民幣價格）：

北京92號汽油：由每升8元調整至7.85元，降低0.15元

95號汽油：由每升8.52元下調至8.36元，降低0.16元

0號柴油：由每升7.72元調整至7.56元，降低0.16元

▲ 國內的汽油及柴油的價格下調。（手機截圖）

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港車北上｜港車主：好多人去珠海入滿回港

國內油價下降，但是香港油價卻依舊昂貴，有網民抱怨：「點解香港油價有加無減？」、「香港嗰啲永世唔會減」、「所以好多人鍾意去一去珠海，順便入滿回來」、「已經有一年無係香港入油」。

不過，有車主提醒「油唔係亂入，主要睇engine壓縮比」、「香港啲日本腳車，完全唔使入95以上的油」。另外也有「港車北上」的車主表示，沒受國內減價影響，因為「點都平過香港一半以上。無論佢減唔減都一定打爆缸油先落嚟㗎啦！」

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