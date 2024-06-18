機上身亡｜與爸媽旅行8歲女童機上突昏迷　緊急降落送院後不治

▲ Sydney Weston與家人。（Facebook圖片）

美國伊利諾伊州（Illinois）機上傳出醫療事故，一名來自密蘇里州（Missouri）的8歲女童，與家人乘搭SkyWest從喬普林（Joplin）飛往芝加哥（Chicago）的航班上突然感到不適，在伊利諾伊州國際機場緊急降落，送院後宣告身亡。

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8歲女童韋斯頓（Sydney Weston），上周與家人乘搭SkyWest航班，預計從密蘇里州飛往伊利諾伊州芝加哥市度假，卻在飛行途中失去了反應，家人立即將她的情況告知機組人員，而機組人員立刻提供協助並進行救援。原本預定抵達芝加哥機場的航班，臨時改道並降落在伊利諾伊州General Wayne A國際機場。

▲ SkyWest 航空。（Facebook圖片)

當地警方聲明表示，當飛機降落時，發現韋斯頓已經沒有呼吸和脈搏，隨即被緊急送往當地醫院，雖然醫護人員積極施以急救，但女童最終仍被宣告身亡。

女童的遺體被送去進行驗屍，當地驗屍官Jamie Harwood表示，女童的遺體上沒有發現被虐待等相關跡象，案件也沒有找到可能被謀殺的證據，目前仍在等待血液、毒理學等測試結果，這些測試大約需要4到6周才能得出結果，希望屆時能發現更明確的死因，給死者家屬一個答案。

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