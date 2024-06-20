超市大搜查｜過量類雌激素恐致癌不育　7款通過毒性檢測防曬霜安全名單【附7款高效防UV防曬霜】

▲ 一文睇7款通過毒性檢測防曬霜安全名單。

【防曬霜／類雌激素／致癌／不育／紫外線】本港天氣持續炎熱，天文台預料本周氣溫持續偏高，晚間炎熱，新界日間酷熱，周五（21日）「夏至」料將升至34度高溫。夏日炎炎，不少人習慣使用防曬產品，避免曬傷。水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱「水中銀」）早前測試了市面上24款防曬霜產品樣本，發現僅有7款通過毒性測試、被評為「品質卓越」。以下整合了7款防曬霜安全名單，以及日本雜誌《LDK》推薦的7款高效防UV防曬霜，供大家參考。

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7款防曬霜安全名單

水中銀於2020年從各大超市、商店及網上平台選購23個品牌，合共24款防曬霜進行毒性測試，當中包括國際知名品牌如ANESSA、COPPERTONE、BIORE、OLAY等。檢測發現，24款防曬霜產品當中，8款被評為「品質卓越」，7款被評為「有待改善」；另有3款樣本因毒性水平高，導致超過一半測試用魚胚胎死亡、有2款被驗出高濃度類雌激素，每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。

由於8款「品質卓越」產品中有1款已停售，以下為7款防曬霜安全名單：

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水中銀發現，逾6成半防曬霜產品含有多種類雌激素成分，包括較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

日本雜誌《LDK》推薦7款防曬霜

日本雜誌《LDK the Beauty》亦曾實測市面上23款防曬霜，比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性（5分滿分），挑選出最強防曬產品，包括Dr.G、ANESSA、雪肌精等人氣品牌；其中，以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異，能有效阻檔紫外線；而YOAN的防曬霜被選為必買推介，具有出色的防紫外線和保濕效果。

7款高效防UV防曬霜名單如下：

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