靚媽精明眼｜萬寧免費派三千份逾$200禮品包 即睇6個派發地點及時間

▲ 萬寧一連兩日免費送三千份價值超過$200禮品包。（機構提供圖片）

【萬寧/免費禮品包/護膚品/著數優惠】萬寧一連兩日於6月22及23日「飛」勻港九新界大派三千份價值超過港幣$200的「萬」遊世界禮品，包括多款獨家及人氣新登場產品。

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萬寧派禮物｜送三千份逾$200禮品包

「萬寧健與美搜羅小隊」一連兩日準備了合共三千份、每份價值超過港幣$200的「萬」遊世界禮品包，包括萬寧獨賣來自日本的洗髮及護髮品牌Himawari向日葵，及韓國OLIVE YOUNG 旗下的科研生物皮膚學品牌BOH。

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另外亦有AHC Safe On 美肌防曬乳及Bioré 碧柔極水感3D提亮防曬液，還有GATSBY冰凍止汗香體巾、曬後還原亮白美肌的維他命C和保濕護膚品等。

更多人氣品牌與產品包括：ANESSA、Dermacept、PHYSIOGEL、Cetaphil、CUREL、明色、舒適達，涵蓋護膚、保健及個人護理，都一一免費派發！

另外，參加者將獲發「登機證」乙張，上面印有關於萬寧環球產品問題，只要答對便可成功登上「萬」遊專機贏取豐富禮品！

▲ 每位參加「萬」遊世界之旅的團友將獲發「登機證」乙張，上面印有關於萬寧環球產品問題，只要答對便可成功登上「萬」遊專機贏取豐富禮品！（有關機構提供）

萬寧派禮物｜派發地點及時間

2024年6月22日（星期六） 2024年6月23日（星期日） 12:30 元朗鳳攸北街（近鳳攸北街休憩處） 12:30 尖沙咀海防道 15:00 屯門時代廣場 15:00 中環近摩天輪 17:30 荃灣近遠東絲麗酒店 17:30 銅鑼灣百德新街

參加者須於指定日子到指定地點領取禮品。所有禮品以先到先得形式送出，每人限換乙份，數量有限，送完即止。

時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，確實位置及詳情，請留意萬寧Facebook專頁。

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