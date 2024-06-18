靚媽精明眼｜萬寧免費派三千份逾$200禮品包 即睇6個派發地點及時間
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【萬寧/免費禮品包/護膚品/著數優惠】萬寧一連兩日於6月22及23日「飛」勻港九新界大派三千份價值超過港幣$200的「萬」遊世界禮品，包括多款獨家及人氣新登場產品。
最新影片：
萬寧派禮物｜送三千份逾$200禮品包
「萬寧健與美搜羅小隊」一連兩日準備了合共三千份、每份價值超過港幣$200的「萬」遊世界禮品包，包括萬寧獨賣來自日本的洗髮及護髮品牌Himawari向日葵，及韓國OLIVE YOUNG 旗下的科研生物皮膚學品牌BOH。
▼點擊圖片放大
+7
+6
另外亦有AHC Safe On 美肌防曬乳及Bioré 碧柔極水感3D提亮防曬液，還有GATSBY冰凍止汗香體巾、曬後還原亮白美肌的維他命C和保濕護膚品等。
更多人氣品牌與產品包括：ANESSA、Dermacept、PHYSIOGEL、Cetaphil、CUREL、明色、舒適達，涵蓋護膚、保健及個人護理，都一一免費派發！
另外，參加者將獲發「登機證」乙張，上面印有關於萬寧環球產品問題，只要答對便可成功登上「萬」遊專機贏取豐富禮品！
萬寧派禮物｜派發地點及時間
|2024年6月22日（星期六）
|2024年6月23日（星期日）
|12:30 元朗鳳攸北街（近鳳攸北街休憩處）
|12:30 尖沙咀海防道
|15:00 屯門時代廣場
|15:00 中環近摩天輪
|17:30 荃灣近遠東絲麗酒店
|17:30 銅鑼灣百德新街
參加者須於指定日子到指定地點領取禮品。所有禮品以先到先得形式送出，每人限換乙份，數量有限，送完即止。
時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，確實位置及詳情，請留意萬寧Facebook專頁。
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：