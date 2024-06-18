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性侵女童｜6旬漢藉性交驅鬼曾囚11年　出獄後性侵11歲女童再囚9年半

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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（資料圖片）

6旬漢曾藉驅鬼性侵少女被判監，出獄後1年半重蹈覆轍，駕車載剛認識的11歲女童到荒山野嶺，並於車內性侵對方。涉案男經審訊後被裁定強姦罪脫，企圖強姦罪成，今(18日)於高等法院判刑。法官指事主患嚴重創傷後遺症，對事件仍歷歷在目及感到驚恐，須長期接受心理治療。法官指本案近乎完整強姦案，被告比事主年長50年，且有一定程度預謀，被告因另一性侵案刑滿出獄後1年半犯下本案，均屬加刑因素，判監9年半。

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被告周錦華(現年66歲)，案發時61歲，曾任職裝修工人，被控於2019年10月21日強姦當時11歲的X。經審訊後被告被裁定強姦罪名不成立，企圖強姦罪成。案情指，案發前一天被告認識剛離家出走的X後，於夜半相約X見面，一同乘的士到一地方後，再由被告駕車載X到荒山野嶺，並於車內進行性侵，歷時半小時。被告事後給予500元X，著她勿告訴他人，X則將500元掉丟。

代表律師求情時指，本案不涉暴力，被告沒有使用武器或威嚇語言。現年66歲，很大機會就本案服刑滿出獄時已年屆70歲，相信重犯機會不高，要判監8至10年。

法官判刑時引述創傷報告指，現年16歲半的事主對事件細節仍歷歷在目及感到驚恐。事主事後對男性感到恐懼和厭惡，不能接受與男性發生親密關係，只可與女性交往，出庭作供前情緒失控和失眠。心理學家指事主患嚴重創傷後遺症，出現解理症狀，腦內刻意將創傷情緒切割出來，須長期接受心理治療，康復道路艱辛漫長。

被告現年66歲，過往曾有刑恐及強姦等刑事紀錄，2010年11月底藉性交驅鬼為由性侵1名19歲少女，被判監11年，2018年3月刑滿出獄，1年半後干犯本案。

法官指本案案情非常嚴重，幾乎接近完全強姦。事後被告曾給予事主500元，事主最終掉丟，法官指被告行為容易令兒童以為錯誤發生在其身上，亦沒有甚麼大不了，惟法官指不會考慮以此為加刑因素。

法官以5年為判刑起點，考慮到事主因本案患嚴重創傷後遺症，被告案發時與事主年齡相差50年，沒有使用避孕套，增加事主患性病等風險。法官續指事件具有一定程度預謀，被告認識事主後刻意於夜半時分相約見面，乘搭的士後再由被告駕車到空地，基於以上加刑因素，加刑至9年半，法官指被告出獄後再犯，明顯另案刑期不足起警惕作用，基於經審訊後定罪，沒有任何減刑因素，判被告就企圖強姦罪判囚9年半。

資料顯示，被告於2009年曾藉驅鬼性侵19歲少女，2010年於高等法院經審訊後被裁定強姦及3項以虛假藉口或申述促致他人作非法性交罪成，被判囚共11年。

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