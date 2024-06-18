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親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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出國旅遊乘搭飛機，若能掌握搭飛機的穿搭技巧，大大提升免費升給頭等艙的機會。（iStock圖片）

【旅遊/出遊/頭等艙】很多人出國旅遊乘搭飛機，都希望能夠獲得免費升級頭等艙的享受，但生日、結婚周年等老套藉口，很多時候都會無功而還。有前空姐在網上發文，其實只要掌握正確的「穿搭技巧」，若配上給地勤人員留下深刻印象的話，免費升級的機會就會大大提升。

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飛機頭等艙｜想升級別穿3種鞋

據英國《每日快報》的報道，前空姐貝丁(Celine Bedding)日前分享，航空公司地勤人員在選擇「免費升頭等艙」的幸運兒，關鍵在於「會不會打擾到真正付費的頭等艙乘客」，而如何評估就在於「個人穿搭」，若乘客打扮越得體就越有機會免費升頭等艙，反之，穿著越隨便越難以獲得免費升級的機會。

她認為，男性建議穿著「Smart Casual」，休閒工作裝、商務裝都是不錯的選擇；亦可選擇牛仔褲配搭西裝外套。女性方面，則盡量穿著長裙，避免穿著時下流行的瑜珈褲、運動褲，至於會露出腳趾的鞋款、涼鞋、拖鞋，更是地雷之選。

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除此之外，富比世旅遊顧問（Forbes Advisor）的專家同樣指出，若想免費升艙，最重要是給機組人員留下好印象，即使不能保證升級、但一定可以「增加升級機會」。

飛機頭等艙｜送小禮物增免費升艙機會

另外，據英國《鏡報》報道，一名擁有310萬粉絲、外國網紅空姐Cierra Mistt在網上社交平台發文表示，原來簡單的贈送糖果、巧克力等物，甚至是禮品卡給機組人員，同樣是有效方法之一。

每間航空公司總希望在頭等艙乘客的行頭都有一定水準，因此避免過於休閒、有些許正式感的穿搭選擇，或多或少能增加被挑中的機率。

同場加映：醫生教搭飛機5個必做防護

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