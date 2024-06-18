韓國人氣女團｜(G)-idle世巡8月襲港　一連兩場6.21公開發售

▲ 人氣女團(G)-idle將於8月24至25日來港開唱，加入暑假女團演唱會大戰。

今個暑假香港掀起一陣女團開騷熱，先有IVE、VIVIZ 7月開唱，aespa亦緊隨其後於8月開騷，依家連(G)-idle都宣布世界巡迴演唱會香港站落實於8月24至25日舉行，4代頂級女團大戰即將在港掀起序幕！

由小娟、Minnie、薇娟、雨琦、舒華組成的(G)-idle是K-Pop 4代人氣女團之一，人氣絕對不輸IVE、aespa、New Jeans及Le Sserafim。雖然經歷團員穗珍因霸凌爭議退團，但一年空白期後以《Tomboy》、《Nxde》、《Queencard》金曲三連爆成功登頂。截至今日，這3首歌的YouTube觀看次數均破3億。(G)-idle的主打歌於音源榜上更曾多次達至實時All Kill（於5大韓國音源榜上達成實時榜1位及日榜1位），風頭一時無兩。

其實(G)-idle去年世巡已曾來港開唱，驚喜的是一年後世巡再啟動，今年第三度世巡《iDOL》不論場地、票價都再升級，由亞博10號館移師到1號館，票價亦增設VIP級別$1,899，Neverland們可參與演前彩排活動。

▲ 音樂風格多變的人氣女團(G)-idle每次回歸都充滿新鮮感，隊長小娟更是靈魂人物，創作多首洗腦神曲。

穩站國民女團位置

今次世巡香港站票價分為1,899元（VIP）、1,599元、1,299元、999元及699元，Visa優先購票將於明天（6月19日）早上10時開始，公開發售則於6月21日10am開始。

相比其他4代女團，18年出道的(G)-idle算是前輩。(G)-idle多變的音樂風格總帶領她們每次回歸都邁向新高峰，今年年頭推出正規2輯《2》主打歌《Super Lady》展示霸氣一面，收錄曲《나는 아픈 건 딱 질색이니까（Fate）》的日系動漫曲風加上超貼地歌詞，唱到街知巷聞。早前適逢南韓大學校慶季，(G)-idle表演時更掀全場大合唱，歌曲至現時亦位居音源榜榜首，站穩國民級女團位置。

除了即將開展的世巡，(G)-idle亦將於7月3日攜第7張迷你專輯《I SWAY》回歸。

縱然現時活動多多，但值得留意的是(G)-idle明年將迎來續約年，暫時未知5位女孩的去向。

而其實成員舒華、小娟曾相繼因病休息，人氣高企的同時緊密行程也令成員身心承受莫大負擔，不少Neverland也直呼心疼，呼籲公司應多關顧成員的健康。

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2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN HONG KONG

日期：8月24至25日

時間：7pm

地點：亞洲國際博覽館Arena 1號展館

最新影片推介：林子善專訪

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