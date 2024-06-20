天降橫財丨男子患腦癌憂心死後妻子生計　得知中780萬彩金含笑而終

【彩券／獎金／癌症／腦癌／中獎】生活中可能會有許多艱難時刻，但只要有希望，隨時會有意想不到的樂事！美國一名老婦本來因為丈夫罹患腦癌，令經濟陷入困境，不過令人意外的是，她不久後卻意外中了100萬美元（約780萬港元）彩劵大獎，丈夫得知消息後，由一開始的難以置信，至2周後放心離開人世。

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根據《鏡報》報道，美國61歲退休婦人Karen Coffman一直有買彩劵的習慣，而且14年前亦曾中過6.5萬美元（約50萬港元）的高額獎金。而Karen今次所中的100萬美元彩劵大獎，則是於今年3月時於附近的加油站，用20美元（約156港元）買的刮刮樂彩劵得來。

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這次得獎無疑為Karen的生活帶來巨大的曙光，因為在此之前，她便已因患有腦癌的丈夫的病情及醫療開支愁眉不展多時。Karen與丈夫Robert結婚31年，二人一直相當恩愛，Robert病重之時一直便非常憂心萬一自己過世，愛妻生計無從可依，因此當Karen告之她中巨獎消息時，他由原來的難以置信，很快變轉為非常安慰。未知是否了卻對愛妻的擔憂，Robert在2周後，於4月時便與世長辭。

Karen表示自己一直以來都喜歡買刮刮樂彩券來玩，過去亦曾多次告訴丈夫，自己有一天一定會中大獎。於丈夫離世前，她亦表示：

你可以放心走了，我會好好的。

在領取象徵性支票的領獎儀式上，Karen情緒激動地表示，她相信這次中獎是丈夫在去世前為她安排的禮物。凱倫中獎後已於5月正式退休，計畫用獎金帶家人去迪士尼度假，並打算搬到佛羅里達州定居。

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