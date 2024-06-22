兒童睡眠｜睡眠姿勢錯誤隨時脊椎彎曲　專家揭1個睡姿是「睡眠最大禁忌」

▲ 睡眠姿勢錯誤隨時脊椎彎曲，專家揭1個睡姿是「睡眠最大禁忌」。（iStock圖片）

睡眠佔據人生三分之一時間，有充足的睡眠時間對正在發育期的孩子十分重要，而睡眠姿勢也是一大學問，姿勢不正確，隨時導致脊椎彎曲，專家指出1個睡姿是「睡眠最大禁忌」，各位家長要留意！

綜合台媒報道。英國床墊品牌創辦人詹姆士·萊因哈特（James Leinhardt）經常在其TikTok上，講解各種睡眠相關的知識，他近期分享，很多人習慣「趴睡」，但這個動作會讓肌肉處在緊繃狀態，恐出現脊椎彎曲，所以要避免。

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他教大家做好修正，只要讓耳朵、肩膀、屁股、膝蓋和腳踝都貼在一起，變成側睡動作就好，若覺得腿沒有支撐感，可以將一顆枕頭夾在兩腿之間。

短片引起網民熱議，大批網民稱，「趴睡看起來真的很自然很舒服」、「我在看這支影片的同時，也呈現同樣姿勢（趴睡）」、「這個修正動作根本就不簡單呀，而且這動作（側睡）一點都不舒服」、「側睡一點都不舒服，我還是習慣第一個動作（趴睡）」。

另美國心臟協會（American Heart Association）最近公布「生命8大關鍵」（Life's Essential 8），在2010年公布的7項指標中新增了「睡眠時間」，指出每晚7到9小時是理想睡眠量，以保心臟健康。

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小朋友長期睡眠不足，可引致5大危害：

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