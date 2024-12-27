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睡姿不良｜睡眠姿勢錯誤隨時脊椎彎曲　專家揭1個睡姿是「睡眠最大禁忌」

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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睡眠姿勢錯誤隨時脊椎彎曲，專家揭1個睡姿是「睡眠最大禁忌」。

睡眠佔據人生三分之一時間，有充足的睡眠時間對正在發育期的孩子十分重要，而睡眠姿勢也是一大學問，姿勢不正確，隨時導致脊椎彎曲，專家指出1個睡姿是「睡眠最大禁忌」，各位家長要留意！

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聖誕節打卡｜4招手機攝影教學跟聖誕樹完美打卡　利用1道具拍出驚人效果

睡姿不良｜趴睡易致脊椎彎曲

綜合台媒報道。英國床墊品牌創辦人詹姆士·萊因哈特（James Leinhardt）經常在其TikTok上，講解各種睡眠相關的知識，他近期分享，很多人習慣「趴睡」，但這個動作會讓肌肉處在緊繃狀態，恐出現脊椎彎曲，所以要避免。

他教大家做好修正，只要讓耳朵、肩膀、屁股、膝蓋和腳踝都貼在一起，變成側睡動作就好，若覺得腿沒有支撐感，可以將一顆枕頭夾在兩腿之間。

短片引起網民熱議，大批網民稱，「趴睡看起來真的很自然很舒服」、「我在看這支影片的同時，也呈現同樣姿勢（趴睡）」、「這個修正動作根本就不簡單呀，而且這動作（側睡）一點都不舒服」、「側睡一點都不舒服，我還是習慣第一個動作（趴睡）」。

專注力︱好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力

小朋友長期睡眠不足，可引致5大危害：

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睡姿不良｜美國心臟協會揭理想睡眠時間

另美國心臟協會（American Heart Association）最近公布「生命8大關鍵」（Life's Essential 8），在2010年公布的7項指標中新增了「睡眠時間」，指出每晚7到9小時是理想睡眠量，以保心臟健康。

延伸閱讀：醫生列4類助眠食物

睡眠質素差與晚餐食物和時間有關，醫生推介4類食物有助睡得更好。

台灣兒科醫生巫漢盟在其Facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」分享，表示日間的飲食會影響睡眠質素，於日間吸收含以下4種營養素的食物，能幫助神經舒緩、分泌血清素，提升睡眠情緒進而好眠。點擊下圖看詳情：

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