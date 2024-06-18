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飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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不少人喜歡旅行，但搭飛機時空姐提供毛巾或毛毯，應少用為妙！有機師早前在節目中親揭，飛機上毛巾毛毯清潔切勿亂用，並揭清潔内幕，直言就算洗過也很噁心，呼籲乘客小心使用。

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飛機毛巾會被乘客擦腳及腋下

該名機師早前詹姆士在節目《關我什麼事》中表示，飛機上提供的毛巾毛毯雖有經過消毒清潔及澆熱水，但上一手是如何使用、用它擦過身體哪個部位無從得知，故存在衛生疑慮。詹姆士舉例，他曾見過有乘客用毛巾擦腳、腋下，甚至擦指甲縫，他坦言：

洗過但你用不用？

詹姆士還指出，飛機進行清潔時，工作人員為整理座位，通常會把毛毯直接丟在地上。因此他提醒，若真的需要用機上毛巾毛毯，一定要拿有包裝、未被拆封過的毛毯，千萬別用沒有密封的毛巾，即使摺過的毛巾也一樣，因很多都是上一手乘客所使用過。

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循環再用毛巾可以有多污糟？內地媒體《江蘇公共新聞》記者曾檢測使用0至12個月的毛巾，結果發現毛巾用得愈久愈骯髒，使用了12個月的毛巾更檢出金黃葡萄球菌。

內地記者準備使用0個月、1個月、3個月、6個月、12個月的毛巾，以及一條使用12個月的浴巾，把樣本交給實驗室，主要檢測總含菌量、大腸杆菌、金黃葡萄球菌及白色念珠菌。檢測結果顯示，5條使用過的毛巾均檢出大腸杆菌。使用了12個月的毛巾，更檢出金黃葡萄球菌。毛巾使用愈久，含菌量愈多愈骯髒。

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