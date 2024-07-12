婆媳關係｜野蠻奶奶威脅兒子棄養寵物生仔　新抱極無奈：唔生要斷絕關係

▲ 新加坡一名奶奶威脅兒子必須放棄養寵物，同時要傳宗接代為她生個孫子，否則會跟他斷絕聯繫。（「BB來了」劇照）

【婆媳關係/養寵物】生育是夫婦之間的決定，旁人很難加意見。但新加坡一名奶奶卻威脅兒子，必須放棄養寵物，同時要傳宗接代為她生個孫子，否則會跟他斷絕聯繫，讓新抱感到非常無奈。有網民認為「人生是為自己而生活」，建議新抱跟奶奶斷絕關係是最直接了當的做法。

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新加坡新抱日前在facebook專頁「NUSWhispers」發帖，透露自己42歲，已結婚兩年，夫婦二人非常喜歡動物，決定不生小孩。但奶奶卻一廂情願渴望有孫子，更坦白要求指，「她要我們放棄養寵物，立即生個小孩，否則要承擔與婆家斷絕關係的後果」。女子又說，丈夫的妹妹竟然也提議哥哥離婚，認為她只是從理工學院畢業，看不起她的學歷。

儘管女子夫家經常嘲諷她，但丈夫仍珍惜與她的關係，「丈夫已經在所有社交媒體封鎖了他的家人，我不明白他們為什麼不尊重我們？」

同場加映：惡奶奶面相

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婆媳關係｜網民：丈夫珍惜你

帖子一出，不少網民都同情女子的處境，認為她擁有一位珍惜她的丈夫實屬難得，幾乎一面倒支持她的決定，「人生是為自己而生活，為滿足上一代而生下一代，那和打種狗有分別嗎？」、「生孩子是夫婦共同決定，老公家人多事了」、「除了道德綁架還會什麽？」。

雖然網民都建議她跟奶奶斷絕關係，但亦有傳統的婚姻制度支持者，「不生孩子，那結婚來幹嘛？」。

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