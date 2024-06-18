夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電

▲ 冷氣機開錯模式電費倍增，專家教1個設定涼快兼慳電。

本港天氣持續酷熱，本周五（21日）為二十四節氣中的「夏至」，天文台預測當日最高氣溫達到34度。炎炎夏日，開冷氣消暑是很多人的指定動作，不過要留意冷氣機的模式，開錯隨時導致耗電量高2倍，專家推介1個設定，涼快舒適兼慳電。

專家教1個設定涼快慳電

台灣經濟部能源局曾於Facebook發文，分享開冷氣的貼士，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鈕，神級按鈕是指「舒眠模式」，冷氣機會在用家入睡後，將溫度上調1-2度，避免半夜太冷，而且每上升1度也能省下6%的電。

至於魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，加上冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒用家避免設定「除濕模式」。

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開冷氣6招慳電又慳錢

至於如何在夏日節電省荷包，台電則提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下：



1.冷氣溫度設定攝氏26至28度＋開循環扇



2.冰箱不放超過7－8分滿



3.電鍋不長時間保溫



4.儲熱式電熱水器可加裝定時器



5.夏天熱水喝得少，用快煮壺取代電熱水瓶



6.有待機功能電器，長時間不用要切斷電源

台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。

林超英家居「無冷氣」4式消暑法

前天文台台長林超英一向出名環保，多年來堅持酷暑下不開冷氣。他過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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