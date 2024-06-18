  • 32°C
香港時間 : 2024618日 (二) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

皮膚問題︱使用雙效外用藥物殺蟲　擊退玫瑰痤瘡

醫健人物

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

都市人生活壓力大，經常捱夜、睡眠不足，即使臉上出現「小膿瘡」可能也不以為意。有皮膚科專科醫生提醒，若皮膚發紅及出現膿瘡的位置集中在面部中央，或出現「酒渣鼻」，有可能是玫瑰痤瘡。近年有研究發現，玫瑰痤瘡患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多十五至十八倍，有可能是誘發玫瑰痤瘡的元兇，應及早對症下藥。

玫瑰痤瘡是一種慢性皮膚炎，常見於三十歲以上女性，平均每十人便有一人患上，李小姐就是其中一人。李小姐的面部約三年前開始出現風癩、敏感發紅、嚴重暗瘡及皮膚發炎等，經檢查後確診為玫瑰痤瘡，醫生為她處方了敏感藥、抗生素及消炎藥。但李小姐說她的病情「時好時壞」，「每天早上起床都會照鏡，皮膚差的時候，心情亦會變差，甚至有段時間完全不想拍照，很不開心。」

30歲以上女性較易中招

皮膚科專科醫生劉安祥指，玫瑰痤瘡主要影響患者的臉部及眼睛，「只要患者出現其中一個特殊表徵，譬如酒渣鼻或面部中間位置有持續紅腫，基本上已可確診為玫瑰痤瘡。」如果病人出現其他症狀，例如面部泛紅、面部出現丘疹膿皰及眼睛發紅等，也有可能是患上玫瑰痤瘡。

蟎蟲數量增加 刺激免疫系統

玫瑰痤瘡的成因不明，但估計與遺傳因素、神經血管功能失調、免疫系統失調和其他誘發因素有關。最新的研究發現，玫瑰痤瘡患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多十五至十八倍，大大增加患者出現皮膚感染及發炎的風險。

劉醫生解釋，毛囊蠕型蟎蟲是皮膚的寄生蟲，每個人的臉上都有這種蟎蟲，可以與它共存，「這種蟎蟲主要食糧是人類的油脂，因此可幫助控油。但當身體的免疫力下降，蟎蟲增生，便會開始刺激我們的免疫系統而產生問題。」

雙效外用藥物 蟎蟲密度大減9成

傳統治療玫瑰痤瘡的做法是處方抗生素藥物，但即使患者接受外用抗生素合併口服抗生素治療，皮膚蠕型蟎蟲的密度僅較治療前下降約三成。

劉醫生指，近年有不同研究提倡使用雙效外用抗寄生蟲及消炎藥物，「雙效外用藥物無論在消炎及殺蟲方面成效都理想，患者接受治療十二星期後，皮膚蠕型蟎蟲密度及出現發炎性病變的位置數目可分別下降達99.1%和75.7%，大大改善患者生活。」劉醫生提醒，玫瑰痤瘡患者除了應按指示用藥外，亦要做好日常皮膚護理，避免被陽光直射皮膚，減低皮膚受刺激的機會。

玫瑰痤瘡患者李小姐及皮膚科專科劉安祥醫生。

撰文 : 劉安祥 皮膚科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

呼吸道疾病︱慎防院舍RSV爆發　接種疫苗防感染減重症
今日
呼吸道疾病︱慎防院舍RSV爆發　接種疫苗防感染減重症
膀胱健康︱良性前列腺增生用藥需謹慎　控制不佳可致急性尿瀦留
2024/06/12
膀胱健康︱良性前列腺增生用藥需謹慎　控制不佳可致急性尿瀦留
心臟健康｜心臟衰竭治療方案多　四大支柱藥物助提升治療效果
2024/06/11
心臟健康｜心臟衰竭治療方案多　四大支柱藥物助提升治療效果
流感季節｜踏入RSV流行季節個案再增　長者盡早打針減感染風險
2024/04/24
流感季節｜踏入RSV流行季節個案再增　長者盡早打針減感染風險
肺癌｜中年女以為中風方揭患有ALK肺癌　醫生提醒：此類個案易「上腦」盡早接受一線治療
2024/04/05
肺癌｜中年女以為中風方揭患有ALK肺癌　醫生提醒：此類個案易「上腦」盡早接受一線治療
健康問題 網絡熱話 養生 玫瑰痤瘡 皮膚發炎 皮膚痕癢 敏感 皮膚病

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）