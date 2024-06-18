皮膚問題︱使用雙效外用藥物殺蟲　擊退玫瑰痤瘡

都市人生活壓力大，經常捱夜、睡眠不足，即使臉上出現「小膿瘡」可能也不以為意。有皮膚科專科醫生提醒，若皮膚發紅及出現膿瘡的位置集中在面部中央，或出現「酒渣鼻」，有可能是玫瑰痤瘡。近年有研究發現，玫瑰痤瘡患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多十五至十八倍，有可能是誘發玫瑰痤瘡的元兇，應及早對症下藥。

玫瑰痤瘡是一種慢性皮膚炎，常見於三十歲以上女性，平均每十人便有一人患上，李小姐就是其中一人。李小姐的面部約三年前開始出現風癩、敏感發紅、嚴重暗瘡及皮膚發炎等，經檢查後確診為玫瑰痤瘡，醫生為她處方了敏感藥、抗生素及消炎藥。但李小姐說她的病情「時好時壞」，「每天早上起床都會照鏡，皮膚差的時候，心情亦會變差，甚至有段時間完全不想拍照，很不開心。」

30歲以上女性較易中招

皮膚科專科醫生劉安祥指，玫瑰痤瘡主要影響患者的臉部及眼睛，「只要患者出現其中一個特殊表徵，譬如酒渣鼻或面部中間位置有持續紅腫，基本上已可確診為玫瑰痤瘡。」如果病人出現其他症狀，例如面部泛紅、面部出現丘疹膿皰及眼睛發紅等，也有可能是患上玫瑰痤瘡。

蟎蟲數量增加 刺激免疫系統

玫瑰痤瘡的成因不明，但估計與遺傳因素、神經血管功能失調、免疫系統失調和其他誘發因素有關。最新的研究發現，玫瑰痤瘡患者皮膚的毛囊蠕型蟎蟲數量較健康人士多十五至十八倍，大大增加患者出現皮膚感染及發炎的風險。

劉醫生解釋，毛囊蠕型蟎蟲是皮膚的寄生蟲，每個人的臉上都有這種蟎蟲，可以與它共存，「這種蟎蟲主要食糧是人類的油脂，因此可幫助控油。但當身體的免疫力下降，蟎蟲增生，便會開始刺激我們的免疫系統而產生問題。」

雙效外用藥物 蟎蟲密度大減9成

傳統治療玫瑰痤瘡的做法是處方抗生素藥物，但即使患者接受外用抗生素合併口服抗生素治療，皮膚蠕型蟎蟲的密度僅較治療前下降約三成。

劉醫生指，近年有不同研究提倡使用雙效外用抗寄生蟲及消炎藥物，「雙效外用藥物無論在消炎及殺蟲方面成效都理想，患者接受治療十二星期後，皮膚蠕型蟎蟲密度及出現發炎性病變的位置數目可分別下降達99.1%和75.7%，大大改善患者生活。」劉醫生提醒，玫瑰痤瘡患者除了應按指示用藥外，亦要做好日常皮膚護理，避免被陽光直射皮膚，減低皮膚受刺激的機會。

▲ 玫瑰痤瘡患者李小姐及皮膚科專科劉安祥醫生。