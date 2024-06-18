東張西望｜環節有誤導公眾效果　通訊局裁定向無綫發警告

▲ 通訊局接獲投訴，經調查後向無綫發出警告。（資料圖片）

【東張西望／通訊局／節目投訴／何伯／新何太】無綫電視節目《東張西望》，通訊局接獲一宗投訴，經調查後向無綫發出警告，敦促須嚴格遵守《電視節目守則》相關條文。

通訊局稱，個案涉及去年11月25日的節目，節目環節關於某家庭電器品牌的指稱，屬於偏頗及誤導，在播放前沒有給予該品牌恰當機會及時對有關指稱作出回應，對該品牌不公平。而節目環節中可清楚辨識該品牌，損害該品牌聲譽。

通訊局稱，按巴定程序詳細審視投訴個案的細節，及無綫提交的陳述。考慮到投訴中的節目環節，涉及一對夫婦不滿該品牌的產品／服務，提到對於氣體煮食爐強化玻璃面碎裂及該品牌的處理手法表示不滿。

節目環節雖提到會就事件作跟進報道，但在同年11月29日播出的一集環節，只講述另一品牌的同類事件，當中訪問了一名家電專家，解釋可能導致強化玻璃碎裂的原因。而無綫呈述稱，已經盡合理努力交代雙方觀點，包括該品牌回應。

通訊局認為，該環節似乎沒有任何關於該事件／品牌的錯誤資料或歪曲內容，低該環節的表達手法，尤其是如何處理受批評一方的手法，對於考慮涉事者是否獲公平對待而言是十分重要。

通訊局有合理理由認為，無綫沒採取合理措施，避免對該品牌不公平，該環節有誤導公眾的效果。

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