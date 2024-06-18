親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap

▲ HK Express香港快運出現超賣情況，航空公司希望有乘客自願轉航班。

【親子外遊/HK Express/香港快運/機票超賣/賠償】不少航空公司會超賣機位，以防有乘客甩底、改航班等。日前就有一張HK Express（香港快運）的通告在網上瘋傳，內容是有關一航班出現超賣情況，而航空公司希望有乘客自願轉乘其他班次，並且對此作出賠償。不過，網民見到當中的賠償忍不住大嘲「勁cheap」，更搬出外國航空對相同事情的處理方法，直呼「差天共地」。

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機票超賣｜2項非金錢性賠償

涉事的是HK Express香港快運的「UO623」航班，通告內容指出，由於購買航班的旅客人數超出預期，所以呼籲有關乘客轉乘下一班於零晨2點20分起飛的「UO629」航班。

航空公司表明，將會對自願改航者作出2項賠償，第一，「給予安全出口」，第二，「自己選擇座位」。

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機票超賣｜網民：賣俾國泰後越來越cheap

對於HK Express的做法，讓不少網民感到嘩然。有網民表示超賣情況並不罕見，重點是航空公司的處理手法是否夠吸引，「其實處理得宜可以係win win（雙贏），外國好多旅客好樂意。因為航空公司唔想犯法，好多時一開始已經比唔錯offer（賠償選擇）」、「好耐以前，（HK Express超賣賠償）試過見出千幾蚊，自從賣咗比國泰就越來越cheap。」

機票超賣｜網民讚外國航空出手大方

有網民引用外國航空超賣時的賠償比HK Express恰當得多，以1,500公里到3,500公里內的航程距離內，賠償250歐元至600歐元（約2,093至5,022港元）。也有網民指HK Express出手太低，「問題係賠咩先？我試過坐加航賠800美金（約6,248港元）或下一班機upgrade（升級機艙級數）。」

有人好奇若屆時沒有乘客自願轉航，航空公司會怎樣安排，引到不少網友揶揄回答，「企位」、「我估係隨機揀人無得坐。」、「送多盒魚蛋燒賣你食囉。」

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