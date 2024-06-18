  • 31°C
香港時間 : 2024618日 (二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子遊注意｜HK Express機票超賣籲乘客轉航班　2項賠償內容惹網民嘩然：勁cheap

休閒消費

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

HK Express香港快運出現超賣情況，航空公司希望有乘客自願轉航班。

【親子外遊/HK Express/香港快運/機票超賣/賠償】不少航空公司會超賣機位，以防有乘客甩底、改航班等。日前就有一張HK Express（香港快運）的通告在網上瘋傳，內容是有關一航班出現超賣情況，而航空公司希望有乘客自願轉乘其他班次，並且對此作出賠償。不過，網民見到當中的賠償忍不住大嘲「勁cheap」，更搬出外國航空對相同事情的處理方法，直呼「差天共地」。

最新影片推介︰

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

親子遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑

機票超賣｜2項非金錢性賠償

涉事的是HK Express香港快運的「UO623」航班，通告內容指出，由於購買航班的旅客人數超出預期，所以呼籲有關乘客轉乘下一班於零晨2點20分起飛的「UO629」航班。

航空公司表明，將會對自願改航者作出2項賠償，第一，「給予安全出口」，第二，「自己選擇座位」。

親子外遊｜8間航空公司最新行李政策　一文看清寄艙行李限額+超重費用

機票超賣｜網民：賣俾國泰後越來越cheap

對於HK Express的做法，讓不少網民感到嘩然。有網民表示超賣情況並不罕見，重點是航空公司的處理手法是否夠吸引，「其實處理得宜可以係win win（雙贏），外國好多旅客好樂意。因為航空公司唔想犯法，好多時一開始已經比唔錯offer（賠償選擇）」、「好耐以前，（HK Express超賣賠償）試過見出千幾蚊，自從賣咗比國泰就越來越cheap。」

機票超賣｜網民讚外國航空出手大方

有網民引用外國航空超賣時的賠償比HK Express恰當得多，以1,500公里到3,500公里內的航程距離內，賠償250歐元至600歐元（約2,093至5,022港元）。也有網民指HK Express出手太低，「問題係賠咩先？我試過坐加航賠800美金（約6,248港元）或下一班機upgrade（升級機艙級數）。」

有人好奇若屆時沒有乘客自願轉航，航空公司會怎樣安排，引到不少網友揶揄回答，「企位」、「我估係隨機揀人無得坐。」、「送多盒魚蛋燒賣你食囉。」

同場加映：帶小朋友搭飛機5大必做防護

點擊圖片放大
+4
+3

親子外遊｜硬喼VS軟喼點揀好？兩輪反而更好用？　資深空姐公開9招揀行李箱+執行李秘訣

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旅遊爭議｜扶老攜幼飛大阪不滿被快運打散坐　港媽遭狠批：想揀位就俾錢
19:05 2024/04/03
旅遊爭議｜扶老攜幼飛大阪不滿被快運打散坐　港媽遭狠批：想揀位就俾錢
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
19:18 2024/04/16
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
親子遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑
18:26 2024/06/07
親子遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑

你可能感興趣

旅遊爭議｜扶老攜幼飛大阪不滿被快運打散坐　港媽遭狠批：想揀位就俾錢
19:05 2024/04/03
旅遊爭議｜扶老攜幼飛大阪不滿被快運打散坐　港媽遭狠批：想揀位就俾錢
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
19:18 2024/04/16
旅遊熱話｜頭等艙女乘客被要求與經濟艙男童調位　空姐：家長想小朋友一齊坐
親子遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑
18:26 2024/06/07
親子遊注意｜行李吊牌寫「呢樣嘢」恐坐牢　最嚴重可被判死刑
旅遊熱話 機票 網絡熱話 航空 HK Express

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月18日 時間12:05）