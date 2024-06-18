家族榮耀之繼承者丨羅子溢羅嘉良反目惡鬥　佘詩曼婚紗Look散發仙氣

▲ 《家族榮耀之繼承者》佘詩曼婚紗Look曝光。

TVB劇《家族榮耀之繼承者》到結局周，隨著劇中大奸角Brian（羅子溢飾）並非丘家血脈的真實身世曝光，劇情進入終極狗血Mode，在結局周更會有兩大重要角色死亡、一個角色昏迷，以及一個角色失蹤。

而昨晚（6月17日）播出的《家族榮耀之繼承者》第26集，吳岱融飾演的成叔便率先「領便當」。

家族榮耀之繼承者丨許紹雄羅嘉良兩高手過招 網民：終於等到Benz雄黑化

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨「父子」反目大打出手

一直視Brian為命根的守義（羅嘉良飾），因為無意中聽到家碧（張鳳妮飾）與成叔講秘密電話，驚悉Brain並非親生仔。

思想及情緒同告崩潰的守義，一度企圖改遺囑沒收Brian所有，不過事件遭Brian揭發令「兩父子」終極反目兼大打出手。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨Rio英雄救美出意外

另外，Brian與高浚（林峯飾）的兄弟情亦備受更大考驗，高浚因Nana（梁靖琪飾）死亡事件咬住Brian不放，為了揭出Brian自私又冷血真面目，高浚與皓兒（佘詩曼飾）聯手設局令Brian「不打自招」，惱羞成惱的Brian最終拉著媽咪家碧及另一半Linda（王敏奕飾）攬炒玩「碰碰車」，不但弄致Linda作動，皓兒追求者Rio（黃浩然飾）更因英雄救美陷入昏迷。

Rio的昏迷，亦令原本已芥蒂甚深的皓兒及高浚、復合之路更加一波多折。不過觀乎結局周劇照，皓兒最終還是會披上靚靚婚紗，到底皓兒最終情歸何處？

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨陳瀅戲份增加

此外，「仁琪CP」來到結局周同樣波折重重，為拯救家族危機、及陪伴因小產而無限心碎的太太Niki（陳靜飾），守仁（許紹雄飾）一直全力以赴、做到最好，但正因守仁的盡心盡力反而成了Niki最難面對的不堪，夫妻二人再度遇上極大考驗。

在結局周，陳瀅飾演的Noelle除戲份增加，角色更會展現前所未有的變化。

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