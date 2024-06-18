鯁喉意外｜ 20歲女子尖沙咀餐廳進食鯁喉昏迷送院　醫生：首3至5分鐘是黃金時間【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】

▲ 20歲女子尖沙咀餐廳進食鯁喉昏迷送院。（非當事人）

【鯁喉／鯁喉急救／鯁喉意外／謙烈治急救法／尖沙咀／餐廳】尖沙咀今日（18日）上午10時許發生一宗鯁喉意外。警方接報稱，尖沙咀樂道21A一間餐廳，一名20多歲女子在進食時懷疑鯁喉，陷入昏迷，需送院搶救。

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救護人員趕到現場後，將女事主急送至伊利沙伯醫院搶救，期間救護員用心外壓機為事主急救。警方需調查事件，圍封茶餐廳事發範圍，向食客查問事故原因。

現場消息稱，女事主疑為内地遊客，身材略胖，事發時正與友人於餐廳進食，點了豬扒包、生牛肉河、叉燒飯，搭配兩杯凍飲。在進食期間，女事主跟友人傾偈時懷疑鯁喉，期間友人拍了拍事主背脊，餐廳職員見狀擔心有人鯁喉，報警求助。

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

香港消防處早前拍攝影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何人」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作，直至患者吐出阻窒物：

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1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

6類鯁喉高危食物

本港食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，不論是成年人或是小童，進食時需多加注意：

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