大成小學停辦｜鄧飛：教育局委任校董介入有效　籲學校盡快公布最終決定

▲ 新學年將成功「復活」的黃大仙孔教學院大成小學日前突然宣布將於兩年後停辦，爆出「羅生門」事件。（資料圖片）

新學年將成功「復活」的黃大仙孔教學院大成小學日前突然宣布將於兩年後停辦，爆出「羅生門」事件。立法會議員鄧飛今早（18日）於電台節目表示，辦學團體及法團校董會一直未能達成共識，故教育局昨（17日）發聲明指「學校管理失效」定性明確，並認為局方委任校董加入法團校董會的做法「有效、反應快」，有助秉公處理事件，協助雙方達成共識。

鄧飛指，局方明白有急切性要處理事件，形容委任校董的的做法「有效」、「反應很快」，並認為現時需先安撫學生及家長，同時盡快公布消息，讓他們明確得悉到底「去或留」，強調應將學生利益放在首位，盡快處理一切。他又提醒家長，若有意為子女安排轉校應積極去做，若有意留在學校或需要協助，可直接聯絡教育局求助。

鄧飛又表示，是次事件的爭議點在於辦學團體有或無通知校方將停辦，形容事件為「羅生門」，並認為辦團應與法團校董會開會後，才落實停辦決定，若辦團堅持停辦，在法團校董會通過後「無人迫到佢」，有見及此局方才會委任校董介入事件。另外，對於校監湯偉倫派員到校派發通告，通知舉行家長會事宜，他稱「未聽過（這種做法），有點怪。」

教育局昨回覆表示，曾就停辦一事多番與辦團及校長會面和溝通，但雙方出現爭拗、未能就學校過渡方案達成共識，形容「學校管理失效」，將根據《教育條例》（第279章）第41條委任校董加入學校法團校董會，以協助法團校董會履行職責，確保該校以適當方式促進學生教育，以及管理令人滿意。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】