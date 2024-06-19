腦中風｜24歲男子打籃球突休克腦中風　女友聲言不離棄網民籲三思

【腦中風／甲亢／失語／打籃球／昏迷】在現實面前，愛情真的能夠至死不渝嗎？一名24歲男生打籃球時突然中風昏迷，幸好及時送院撿回一命，惟中風導致他失去語言能力，連日常溝通都成問題。其女友不管家人反對，決定陪伴在側直到康復。有不少網民勸喻女事主要三思，指照顧中風病人並不容易。

最新影片：

打籃球突休克 送院揭腦中風

該名內地女生在社交平台「小紅書」上發文，指24歲男友上月在打籃球期間，突然休克昏迷送院。當時女事主以為男友只是中暑，沒想到是腦中風。醫生檢查後告知女事主，其男友左腦的語言中樞和肢體部分壞死，很大可能會影響語言和行動能力。

術後將近1個月，女事主指雖然男友身體復原進度很慢，但比起一開始已有很大進步。她指，男友現時能夠正常走路，惟右前臂和手掌仍無法用力。雖說行動能力外觀上與常人無異，但語言能力卻出現極大問題。

他處於完全性失語狀態，能重覆2至3字長的詞，但聽不懂問題。說白了就是只能模仿比別人說話，聽不懂話……

中風後失去語言能力

女事主指，男友完全失去語言能力，只能夠在有限度的情況下回答簡單問題。後來女事主帶同男友覆診，醫生指幸好男友在黃金時間內送院急救，否則後遺症不堪設想。另外，醫生提到男友因為中風，發現患有甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢），而診斷他這次突然中風是因為甲亢引致，屬非常罕見病例。

網民勸及早分手 事主堅持陪伴

帖文下有不少網民留言，勸喻女事主及早分手，不要與中風男友共度餘生，指「陪他康復，結婚慎重」。女事主亦坦言，家人曾因男友身體問題而有微言，但女事主直言，目前仍是會守候在男友身邊，陪伴他直到康復為止，不會放棄他。她亦直言「哪怕成不了家人，當朋友也行嘛」。

拆解甲狀腺機能亢進症

甲亢到底是甚麼病症？香港專科外科專科醫生羅中佑醫生受訪指，本港大約有8萬名至10萬名甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10位之中有9位是女性。羅醫生指，甲亢的高危族群包括具有家族遺傳史、身心壓力大者以及年輕女性。而導致甲亢的最常見成因是格雷氏症（Grave's Disease），這是一種自身免疫疾病，患者會產生抗體，令甲狀腺脹大及分泌大量甲狀腺素，其他成因還包括甲狀腺發炎、毒性甲狀腺瘤、腦下垂體失調及碘攝取量過高等。甲亢的常見症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

腦中風4大症狀

另外，本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5