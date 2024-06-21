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中獎悲劇︱男子中獎苦等1年無法領獎　全因忘記「這件事」結局曝光

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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加拿大一名華裔男子意外贏得彩票，卻因忘記買彩票的地址而不符合兌獎規定，等了1年多一直收不到支票。（圖片來源：《富貴逼人》劇照）

【中獎/彩票/獎金/六合彩】加拿大安大略省一名華裔男子意外贏得彩票，卻因忘記買彩票的地址而不符合兌獎規定，等了1年多一直收不到支票，所幸後來在博彩公司的協助下，成功領取兌獎支票。

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根據加拿大CTV報道，當地一名華裔男子周日榮去年4月買了一張「樂透6/49」彩票，數個月後才赫然發現自己中了獎金1186加幣（約港幣6,736元），之後他於2023年10月向彩券中心提交兌獎申請，但卻卻遲遲沒有收到獎金支票，事後他曾多次發送電子郵件和打電話詢問，才得知根本沒有人把支票寄給他。

報道中提到，該彩票寫著若購買者贏得1,000美元（約港幣7,808元）以上的獎金，應該會在6至8星期內收到支票。但過了一年多，安大略省彩票和博彩公司至今仍沒有寄出支票，是因為周日榮忘了購買彩票的地點。

對此，安大略省彩票和博彩公司解釋，他們知道每一張售出彩券的確切購買時間和地點，但為了確保中獎獎金歸屬中獎彩票的合法所有者，中獎者必須在領獎前回答一系列核實問題，例如：「你在哪裡購買彩票？」、「您在何時購買彩票？」、「您是否同時購買了其他彩票產品？」等，倘若對方的答案與公司掌握的資訊不符或不正確，那麼獎金就要接受進一步審查，使兌獎流程耗費額外的時間。

後續周日榮將此事向媒體曝光後，媒體就此向彩券公司詢問，所幸博彩公司重新檢視了周日榮的獎金申請案，支票已經處理完畢，相信他近期就可以收到獎金。

3個六合彩領獎方法

那麽萬一有天在香港贏了彩票，要怎樣領獎？中了高額六合彩獎金，是否需要先打電話去馬會登記才能成功領錢？

不同中獎金額及投注方式領獎方法及程序：

1. 電話投注（熱線1886、「固定指示」服務熱線1818）：

當系統開始發放獎金時，獎金便會自動存入中獎人士之投注戶口，無須致電到1817登記。

2. 現金投注（場外投注站）：

獎金100萬元或以下：於馬場或場外投注站以現金或支票領取。
獎金100萬元以上：須到馬會總部大樓以支票方式領獎，不需致電登記。

3. 網上投注：

金額500萬元或以下：攪珠後約十五分鐘，系統會自動把獎金直接存入投注戶口內。
金額500萬元以上：在攪珠派彩之後翌日下午五時後，馬會系統會將獎金自動存入投注戶口內，不需致電登記。

換言之，無論是以哪種方式投注，中獎後都不用致電1817登記。事實上，賽馬會由去年5月2日起已取消中獎登記安排。不過，幸運兒仍須注意所有獲中彩票，必須於有關攪珠的日期後起計60天內領取 (例子：於3月1日所舉行的攪珠的獲中彩票，可於3月1日當天至4月30日內任何一天領取)，如未能在有效期內領取獎金，將會被沒收。

同場加映：有錢人每日習慣

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